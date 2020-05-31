وفاة الشيخ إبراهيم أبو حسنين





رحم الله الشيخ إبراهيم أبو حسنين

قال تعالى: *{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}

فقدت الدعوة الإسلامية في السودان شيخ من شيوخها وعلما من اعلامها يوم السبت (8/شوال/1441هـ الموافق: 31/مايو/2020م) هو الشيخ/ إبراهيم أبو حسنين رحمه الله, الذي كان من السابقين الأولين في هذه الدعوة المباركة، ومن رعيلها الأول الذي بذر بذرتها وسقى زرعها بجهده وماله، فقد عرفه الناس من الباذلين أموالهم للدعوة، والمنفقين في العمل الدعوي عامة وفي جنوب السودان خاصة، و وصل خيره إلى دول الجوار الإفريقي، كما كان رائدا من رواد العمل الوطني، مدافعا عن حقوقه، ومناصرا لقضايا التحرر في إفريقيا وفي العالم الإسلامي.

ويعتبر الشيخ إبراهيم أبو حسنين رحمه الله – من المؤسسين للعمل المصرفي الإسلامي في السودان، نسأل الله الرحمة وان يبارك في أهله وأبناءه وذريته من بعده.

نعزى انفسنا وحركتنا و أهل الشيخ وأحبابه، ونسأل الله أن يصبرهم ويربط على قلوبهم، وعزاؤنا أنه مات وهو على الدرب، لم يغير ولم يبدل، ونحسبه أنه ممن طال عمره وحسن عمله، ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويعافيه ويعفو عنه، وأن يدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

Amin Hassan Omer

شارك الموضوع :





