خروج زوج أخت محمد رمضان من قسم زايد بعد التحقيق معه





خرج منذ قليل حسام حامد زوج إيمان رمضان شقيقة النجم محمد رمضان من قسم شرطة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، بعد التحقيق معه.

وأخطر العريس ضابط التحقيقات بالقسم أن حفل الزفاف كان داخل فيلته واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الإحترازية، وهو الأمر الذى تم قبوله وخرج منذ قليل من القسم متجها إلى عش الزوجية.

من جانبه، علق محمود رمضان الشقيق الأكبر للنجم محمد رمضان ومدير أعماله، لـ”اليوم السابع”، على الأزمة: “لم يكن هناك مبالغة فى حفل الزفاف، حيث أقيم بفيلا العريس، وبحضور أسرتى وأسرة العريس فقط، وبعض الأقارب المقربين، وأمر طبيعى أن تحقق الشرطة فى أى شئ يعتقدونه خارج عن القانون، والحمد لله لم نفعل أى شئ خارجا عن القانون، والعريس الآن فى طريقه لعش الزوجية”.

كان النجم محمد رمضان قد احتفل مساء أمس الأحد، بزفاف شقيقته إيمان رمضان، على حسام حامد بحضور شقيقهما الأكبر محمود رمضان، والمهندس عبد الحميد والد العريس، وأقارب العروسين والأصدقاء المقربين، فى إحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.

وكانت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان احتفلت فى شهر رمضان الماضى، بعقد قرانها على “حسام حامد‎”، وتم عقد القران فى منزل المهندس عبد الحميد والد العريس فى اكتوبر فى بحضور اخوة العريس الدكتورة جيهان صافى وأحمد ووالد العروسة الحاج رمضان وشقيق العروسة “محمود” وحرمه وبعض الأصدقاء، وغاب محمد رمضان لوجوده خارج القاهرة.

يذكر أن النجم محمد رمضان حقق نجاح كبير من خلال مسلسل “البرنس” الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشاركه البطولة اللبنانية نور وأحمد زاهر وروجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى .

اليوم السابع

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