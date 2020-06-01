حقيقة إصابة بطل مسلسل “الاختيار” بفيروس كورونا





كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، الشائعات المتداولة حول إصابة الفنان المصري أمير كرارة بفيروس كورونا المستجد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تزعم إصابة أمير كرارة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت مصر اليوم 1536 إصابة جديدة بالفيروس و46 حالة وفاة، مما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 24985 إصابة و959 وفاة.

وتظهر الصورة بطل مسلسل “الاختيار” وهو يرقد بأحد المستشفيات. ولكن موقع صحيفة “أخبار اليوم” المصرية، أكد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الصحيفة المصرية، أن كل ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح ومجرد شائعات كاذبة.

أمير كرارة خاض سباق الدراما الرمضاني 2020 من خلال مسلسل “الاختيار” وحقق من خلاله نجاحا كبيرا.

وتناول مسلسل “الاختيار” تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017، إثر هجوم إرهابي على كمين مربع “البرث” في سيناء.

سبوتنيك

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