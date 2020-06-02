حسين خوجلي يكتب: نحن مرقنا ..!!





جلس مجموعة من الظرفاء الذين أثقلتهم قيود الحجر والحظر وانقطاع سبل كسب العيش، فسخروا من الواقع البائس ومرحلته اليائسة وحكومته الهباء ووزرائه من فاقدي الصلاحية الفكرية والخبرات العملية الذين أودوا بشعبنا إلى مجاهيل الداء والبلاء والغلاء وتباعد الأحباب والأصدقاء.

فاختاروا تعزيا حزمة من الشعارات لتصبح هاديا للوزارات ونبراسا للعاجزين فهي ما بين الطرفة والسلوى والهجاء تصلح للتوثيق وتستحق أن تدشن في الليلة قبل الأخيرة على عقابيل الهاربين والمنسحبين لواذا غير مأسوفٍ عليهم.

وإن كان لهذا الشعب أجر في الدنيا والآخرة فهو في اصطباره عليهم، وقد استبانت تماما برامج الكوميديا السوداء والكذب الصراح وقبض الريح الذي يبست به أيدي الرجال وأدمت افواه النساء وأصابت أحلام الصبيان والصبايا في مقتل.

شكرا لليسار العقيم على هذا الدرس القاسي الذي خطّوه بالقهر والفقر في كراسة شعبنا الصابر، ولكن تظل الشعوب العظيمة تتعلم أبدا من جراحها الغائرة وتجاربها المرة وابتلاءاتها العظام.

شكرا لليسار على هذا العام الكئيب الأسود الذي بصم بإبهامه اللعين على قلوب شعبنا، لكن هذا الشعب العظيم حول هذه البصمة من شريرة إلى مقدسة سوف تضئ الطريق للقادمين الذين هم قطعا أشرف من الأجيال الحاضرة والأجيال السالفات.

١- وزارة الصحة تم الاتفاق على شعار (كفنٌ من طرف السوق .. وشبرٌ في المقابر)

٢- وزارة الدفاع (يجوا عايدين..!!)

٣- وزارة المالية ( شر البلية .. غرابة الأطوار وغلاء الأسعار وهياج الدولار .. وأوراقٌ لا أرزاق)

٤- وزارة الصناعة والتجارة تلفتوا وقالوها ضاحكين (ليس بالخبز وحده يحيا الانسان)

٥- وزارة الري والموارد المائية نستطيع أن نقول أن الشعار المرجح (زي إبل الرحيل .. شايله السِّقي وعطشانة )

٦- أما شعار وزارة الشباب والرياضة ( حكومة اونطة ادونا تروسنا …كورة اونطة ادونا فلوسنا ) وآخر اقترح ( لا ولاء لغير الله)

٧- الطاقة والتعدين (جازنا تعزيب .. وغازنا تسريب .. ودهبنا تهريب )

٨- وزارة الشؤون الدينية والأوقاف (إلى مفرح الفرحان .. تكريم الانسان أم عبادة الأوثان ؟ )

٩- وزارة التربية والتعليم ( بروف التوم .. تأجيل بالكوم .. تعليم النوم بجيب اللوم )

١٠- وزارة الخارجية (وزارة بلاد برة ..غرامات ومضرة.. أسماء ومنى ومسرة )

١١- وزارة التعليم العالي (يا العالي تعليمك أنا من مظاليمك)

١٢- وزارة الداخلية (أوامر وين ..كوامر وين ..بتحمينا الهتاف الشين )

١٣- وزارة النقل والمواصلات (درب القحاتة للحول قريب )

١٤- وزارة الزراعة (قمح الغير أنا ماني حي.. الاكلو الطير أنا ماني حي)

١٥- وزارة الثروة الحيوانية سيصبح شعارها ( يا طالع الشجرة جيب لي معاك بقرة)

١٦- شعار وزارة الثقافة والاعلام (وسط الزحام مات للأسف شرف الكلام )

١٧- وزارة الحكم الاتحادي (لهب الحناجر سلّ الخناجر .. طعن البوادي .. وجرح البنادر)

١٨- أما شعار وزارة العدل:

السجن اب حَجَر والقيد المبرشم دقّو

ما بجيب فايدة للزول المودر حقّو

قول للماشي بالحق المنور بَقّو

نحن مرقنا والبتقانتوا اللِنشقوا

حسين خوجلي

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