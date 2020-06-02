



يا جماعة أحزاب اليسار براحة عليها هي زائلة زائلة وحكومتها إلى سقوط مدوي قريبا جدا ولو ضغطوا عليهم شديد سينهبوا ما تحت أيديهم من أموال وكنوز ويهربوا وسيقوخون بطمس كثير من وثائق وأرشيف الدولة !!

إن زيادة المرتبات فعل إقتصادي يعلمون أنه لا يقوم على أسس سليمة ومعايير إقتصادية دقيقة لكنهم فقط أرادوا وضع عراقيل أمام حكومتنا المستقلة القادمة حتى يلقى قرار خفضها للمرتبات نقدا شديدا .

تصرفات قحت هذه الأيام تصرفات من يستف حقائبه للهروب فيأخذ ما خف وزنه وعظم ثمنه ويقوم بالإجراءات التي تعرقل مسيرة من يخلفه !!.

على الأجهزة الأمنية أن تراقب ممتلكات ووثائق الدولة جيدا

ستبدأ الحملة التجريفية لقحت بعد قليل وأرجو أن لا تكون عنيفة وغاية في الكراهية كما فعلوا هم !

على العموم نحن في حزب دولة القانون والتنمية سنطلب من الثوار ان يحترموا نداءنا من دخل دور حدقات فهو آمن .

قريبا الفرح الكبير

د.محمد علي الجزولي

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