انخفاض مساحة الأماكن الصالحة للسكن على الأرض





يؤدي ارتفاع درجة حرارة الهواء الجوي باستمرار إلى تقلص مساحة المناطق الصالحة للسكن على سطح الأرض.

وتفيد مجلة Science Advances ، بأن فريقا من خبراء الجمعية الأمريكية لدعم العلوم، أجرى دراسة عن درجة تحمل جسم الإنسان لارتفاع درجة حرارة الهواء الجوي بمقياس الحرارة الرطب، الذي يعتبر أهم المؤشرات الملائمة للحياة ومقداره المثالي 35 درجة .

ويعادل هذه المؤشر درجة حرارة 46 درجة مئوية . ويؤكد الخبراء على أن آلية التعرق لا تكفي لتبريد الجسم عندما تكون درجات الحرارة أعلى.

واستنادا إلى هذه النتائج يصر الخبراء على أن المناطق التي تتجاوز فيها درجة الحرارة هذه الحدود على الكرة الأرضية في ازدياد مستمر وتقع في الهند وباكستان والمكسيك والولايات المتحدة وفي منطقة الخليج.

ولا يستبعد الخبراء ظهور أماكن مشابهة في أوروبا، في حال استمرار ارتفاع درجات الحرارة في العالم.

روسيا اليوم

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