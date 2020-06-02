رجاء الجداوي عن إصابتها بكورونا: الموضوع صعب جدا وأتحسن ببطء





نشرت وسائل إعلام رسالة صوتية للفنانة المصرية رجاء الجداوي من غرفتها في مستشفى العزل الصحي بالإسماعيلية حيث تتلقى العلاج من كوفيد-19.

وبصوت بدا عليه الإنهاك والتعب، حذرت الجداوي من خطورة المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وطالبت الناس بالحذر والحيطة.

وقالت الجداوي: “أنا أتحسن ولكن ببطء. لا أستطيع التقاط أنفاسي أو التحدث كثيرا”.

وأشارت الجداوي إلى أنها لا تعرف على وجه التحديد موعد خروجها من المستشفى، مشيرة إلى تحسن حالتها ببطء.

وطالبت الفنانة المصرية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأوضحت أن الزيادة في معدل الإصابات قد يصعب الأمر على الدولة اقتصاديا في توفير العلاج اللازم، مشيدة بدور السلطات في العمل على تخطي الأزمة.

وكانت الجداوي أصيبت، قبل أسبوع، بفيروس كورونا المستجد وتم نقلها إلى مستشفى العزل الصحي بمحافظة الإسماعلية.

ورجاء الجداوي هي ابنة شقيقة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وعرفت طريق الفن من أواخر الخمسينيات، وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية.

وفي بداية سبعينيات القرن العشرين تزوجت بلاعب الكرة حسن مختار وأنجبت ابنة واحدة، وشاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل “لعبة النسيان”.

سكاي نيوز عربية

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