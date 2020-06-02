راغب علامة يروي لأول مرة تفاصيل حادث ابنه





روى الفنان اللبناني، راغب علامة، لأول مرة تفاصيل حادث السيارة المروع الذي تعرض ابنه خالد له في شهر نيسان/ أبريل.

واعتبر علامة الحادث أنه “رسالة من الله”، لكي يعرف ابنه وشقيقه وأبناء عمه وأصدقائه أن الحادث يقع في جزء من الثانية، بحسب تصريحاته لبرنامج “ذا إنسايدر بالعربي” المذاع على فضائية دبي.

وقال: “أشكر ربي بعدد رمال البحار، وأشكره أنه حفظ لي ابني خالد في هذا الحادث، فهو أصبح يعرف تماما ماذا يعني حادث، فالشباب في عمره يتوقعون عدم تعرضهم لحوادث سيارات، والحادث وقع رغم أنه لم يكن يسير بسرعة كبيرة”.

ولم يعلق راغب علامة وقت وقوع حادث نجله خالد سوى بالتوجه بالشكر لله على سلامته، وذلك عبر حسابه على موقع “تويتر”.

وغرد: “الحمد لله حبا… رجاء وطاعة، دائما وأبدا”.

وبحسب صحيفة “اللواء” اللبنانية، فقد أعلن سعيد حريري، المسؤول الإعلامي لراغب علامة، أن الحادث وقع على طريق ضبية – بيروت، بعدما صدمت سيارة خالد علامة سيارة منطلقة بسرعة جنونية من الخلف، ما أدى إلى انقلاب سيارة خالد رأسا على عقب.

وشارك حريري صورا من الحادث، ولفت إلى أن خالد علامة تعرض لخدوش بسيطة، وهو بخير.

وطمأن خالد علامة متابعيه عبر حسابه على موقع “تويتر” على صحته، وشكر كل من تواصل للاطمئنان عليه، من دون التطرق إلى تفاصيل.

يشار إلى أن راغب علامة احتفل بيوم ميلاد نجله خالد منذ أسبوع، في أجواء عائلية في المنزل بحضور الأقارب والأصدقاء.

سبوتنيك

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