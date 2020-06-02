استشاري أورام يستغيث طالباً اللحاق بأجهزة العلاج الأشعاعي للسرطان في مروي تقدر بـ 5 مليون يورو





كشف استشاري أورام بمستشفى الخرطومِ للاورام “الذرة”، عن توقف أجهزة العلاج الاشعاعي المتطورة بمستشفى مروي شمالي السودان، لعلاج الأورام، والذي يعد أول مركز في السودان يقدم مثل هذه التقنية العلاجية، وذلك نتيجة لإهمال حل مشاكل فنية في التكييف أثرت على أداء وكفاءة الأجهزة.

وقال دكتور “صلاح عثمان صلاح”، استشاري الاورام، بعد أن بدأت الاجهزة تعمل والمرضي يتوافدون لتلقي العلاج الاشعاعي، تفاجأنا بأن هنالك مشكلة في التكييف، الاجهزة تعمل فقط في درجات حرارة حوالي 22 درجة مئوية، والشركة المنفذة اصبحت غير ملزمة بعقود الصيانة وحتي قطع الغيار غير متوفرة في السودان.

وتابع : بهذا سينتهي املنا في توطين علاج السرطان في السودان بالتقنية ثلاثية الأبعاد والتي تغني المرضي عن السفر خارج السودان.

وألقى “صلاح” المسؤولية على المفوضة باعتبارها المسؤل الأول، متهماً إياها بعدم قناعتها بأهمية قيام مركز الأورام في مروي ولذلك وضعت مركز الاورام في اخر اولياتها ولم تقم بزيارة المركز، بل ولم تتكرم بالتوجية لحل مشكلة التكييف حتي الأن.

مردفاً: رئيس قسم المشروعات والصيانة في الجهاز الاستمثاري للضمان الأجتماعي ورغم جلوسنا معه وشرحنا له لاهمية سرعة حل المشكلة لازال يتلكأ هو ومهندسيه بالذهاب الي مروي لحل المشكلة.

و وصفدكتور “صلاح عثمان صلاح”، استشاري الاورام ما يحدث للمركز إلى أنه مؤامرة مقصودة ضد انسان مروي.

داعياً إلى تحرك شعبي ومجتمعي من كل الحادبين من اهل السودان والمنطقة على وجه الخصوص، للحاق بقيمة أجهزة تقدر بأكثر من 5 مليون يورو.

السوداني

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