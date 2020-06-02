موقع أمريكي: هجوم جبل مرة يهدد مفاوضات السلام





وصفت موقع شبكة فوكس فايف الأمريكي، الهجمات التي شنتها حركة تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد محمد نور ومجموعة مجلس الصحوة الثوري، على الجيش السوداني في جبل مرة بـ”العثرة” أمام مفاوضات السلام مع المجموعات المسلحة.

وقال الموقع إن الديمقراطية في السودان لازالت هشة بسبب التحديات الكبيرة التي تواجهها والتي من أهمها تحقيق السلام مع الجماعات المسلحة، كونها ستؤدي إلى تخفيض الإنفاق العسكري الذي يصل إلى (80%) من الميزانية.

وأضاف بأن الهجمات التي شنتها حركة التحرير ومجلس الصحوة الثوري، كشفت عن الأسباب الحقيقية لتأخر توقيع اتفاق السلام مع المتمردين، والذي كان من المقرر أن يتم في غضون (6) أشهر وتم تمديده إلى أجلٍ غير مسمى.

وتابع بأن الظروف المعقدة وتضرر اقتصاد السودان من الحروب الأهلية والعقوبات الدولية المستمرة منذ عقود من أهم التحديات.

وأشار الموقع إلى أن تعيين اللواء ياسين إبراهيم ياسين وزيراً للدفاع جاء وسط توترات مع إثيوبيا بسبب هجوم شنته ميليشيات يقال إنها مدعومة من الجيش الإثيوبي عبر الحدود أصيب فيها ضابط سوداني وثلاثة مدنيين.

الصيحة

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