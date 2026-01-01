مركز الملك سلمان عبر منظمة الاغتنام يقدم دعماً لوافدي ولايات كردفان ودارفور بالنيل الأبيض بأكثر من 7 الف سلة غذائية

دشن الدكتور الزين سعد ادم وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية النيل الأبيض ممثل الوالى بأمانة حكومة الولاية بربك اليوم قافلة مبادرة مدد السودان المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانيه عبر منظمة الاغتنام للوافدين من ولايات كردفان ودارفور لولاية النيل الأبيض بسبب الحرب والبالغ عددها 7140 سله غذائية .

وذلك بحضور الدكتور مصطفى الجاك مستشار الوالي للشئون الاقتصادية والدكتورة لمياء عبدالله مفوض العون الإنساني، والاستاذ عوض الطاهر ممثل مدير قطاع التنمية الاجتماعية بالولاية، والشيخ حاج حسن مدير منظمة الاغتنام للتنمية البشرية بولاية النيل الأبيض وعدد من قيادات المنظمة .

واعرب ممثل الوالي عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانيه للدعم المتواصل لبرامج العون الانساني بالنيل الأبيض، وقال ان هذه القافلة بغرض تقديم الدعم والاسناد لوافدي ولايات دارفور وكردفان، وأشاد بالتنسيق الجيد بين مفوضية العون الإنساني وادارة الرعاية الاجتماعية في ادارة الشأن الإنساني بالولاية وتوصيل هذه المعينات لمستحقيها .

من جانبها قالت مفوض العون الإنساني بالنيل الأبيض دكتورة لمياء عبدالله ان الولاية استقبلت اعدادا كبيرة من الوافدين بسبب الحرب، وأشارت إلى ان القافلة من منظمة الاغتنام والتي تمثل خير معين للوافدين من ولايات كردفان ودارفور والاسر المستضيفة والتي سيتم توزيعها بالتنسيق مع المنظمة والرعاية الاجتماعية على المحليات التي يتواجد بها الوافدين .

وجددت شكرها للقائمين على أمر منظمة الاغتنام ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي ظل يرفد الولاية بالقوافل الغذائية عبر واجهات ومنظمات وطنية مختلفة ساهمت في العمل الانساني .

وفي ذات السياق ابان الأستاذ علاء الدين عبدالله مندوب منظمة الاغتنام للتنمية البشرية لولاية النيل الأبيض ان هذه القافلة تعتبر الدفعه الاولى لهذه الولاية تستهدف نازحي ولايات كردفان ودارفور بالنيل الأبيض .

واشار الى ان هذا التدخل في العون الإنسانى وسط هذه الشرائح يمثل عون لهم، وأضاف ان السلة الواحدة تزن 35 كيلو عبارة عن 20 كيلو دقيق و5 كيلو سكر و3 كيلو عدس و3 كيلو مكرونه و3 لترزين وكيلو ملح، وأعرب عن أمله ان تكون هذه السلال عونا وسند لهم في مواجهة هذه الضائقة .