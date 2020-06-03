دكتور عمار: ما يحدث في الخرطوم الآن فوق مستوي التصور





فقدت قبل القليل والد صديقي و أخي العزيز

معتز رضا

طبيب و أخصائي خدم في أنحاء السودان لسنوات و خاصة في مناطق الحروب..

الوالد معلّم حتي المعاش..

و الوالدة معلّمة بالمعاش..

قدّما للمجتمع ستة أبناء، أربعة منهم أطباء.. كلهم خدموا البلد..

ماذا يفعل هذا الوالد لوطنه و شعبه لنمنحه نهاية لائقة ؟

اللهم اغفر له و ارحمه و عافه و اعف عنه..

طبيب آخر أخذ والده الي عنبر عزل في مستشفي حكومي ليعطيه أكسجين..

دخل عليه زميلنا طبيب آخر فرأي الوالد يتنفس الأكسجين من الأسطوانة و المطر ينهمر من السقف المتداعي علي وجه أبيه المريض مع الأكسجين.. و الإبن يحاول أن يحمي أباه من الماء و يغطيه بجسده.. قال : فبكيت و خرجت..

ما يحدث في الخرطوم الآن فوق مستوي التصور..

د. عمار عباس

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