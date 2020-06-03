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رأي ومقالات

دكتور عمار: ما يحدث في الخرطوم الآن فوق مستوي التصور

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فقدت قبل القليل والد صديقي و أخي العزيز
معتز رضا
طبيب و أخصائي خدم في أنحاء السودان لسنوات و خاصة في مناطق الحروب..
الوالد معلّم حتي المعاش..
و الوالدة معلّمة بالمعاش..
قدّما للمجتمع ستة أبناء، أربعة منهم أطباء.. كلهم خدموا البلد..
ماذا يفعل هذا الوالد لوطنه و شعبه لنمنحه نهاية لائقة ؟
اللهم اغفر له و ارحمه و عافه و اعف عنه..
طبيب آخر أخذ والده الي عنبر عزل في مستشفي حكومي ليعطيه أكسجين..
دخل عليه زميلنا طبيب آخر فرأي الوالد يتنفس الأكسجين من الأسطوانة و المطر ينهمر من السقف المتداعي علي وجه أبيه المريض مع الأكسجين.. و الإبن يحاول أن يحمي أباه من الماء و يغطيه بجسده.. قال : فبكيت و خرجت..
ما يحدث في الخرطوم الآن فوق مستوي التصور..

د. عمار عباس

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1 تعليق

بهاء 2020/06/03 at 12:43 م

السؤال المهم هو: كم مواطن سوداني يجب أن يموت حتى تقرر حكومة حمدوك أن أكرم التوم فشل كوزير صحة و تبعده من هذا المنصب ؟؟؟

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