نقيب الممثلين المصريين يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي… فيديو





كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “تن”، “إن حالة الفنانة رجاء الجداوي مستقرة وبخير وتتحسن بشكل جيد”.

وأضاف نقيب الفنانين المصريين أن حالة الفنانة ليست صعبة بناء على التقارير الطبية.

وكانت وسائل إعلام مصرية قالت إن الفنانة الكبيرة وضعت على جهاز تنفس صناعي بعد تدهور حالتها الصحية. وذكر موقع “الدستور”، أن الفنانة رجاء الجداوي وضعت على جهاز تنفس صناعي، في تطور جديد بحالتها الصحية، بعد تدهور شهدته فجر يوم الثلاثاء، نقلت على أثره لغرفة العناية المركزة.

سبوتنيك

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