بسبب كورونا…إماراتي يتنازل عن إيجار 4 أشهر لمستأجر





تنازل مالك عقارات إماراتي لمستثمر مستأجر عن 1.5 مليون درهم، بدلا إيجاريا عن أربعة اشهر، موضحا بأن ما قام به إرضاء لله تعالى، وجزء من مسؤوليته المجتمعية تجاه وطنه، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة.

وأضاف المواطن الإماراتي الذي رفض الكشف عن اسمه بأن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة، تتطلب تعاون الجميع وتكاتفهم.

وكشف مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن توصله، وديا، إلى حل نزاع إيجاري، تنازل فيه مالك عقارات مواطن لمستثمر مستأجر، عن 1.5 مليون درهم، بدلا إيجاريا عن أربعة أشهر.

وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبد القادر موسى، إن الحلول الودية مقدمة على الإجراءات القضائية، في كل ما يتم تسجيله من قضايا خاصة بالمركز.

ولفت القاضي موسى إلى حل 30 قضية إيجارية بطرق ودية، منها قضية تبلغ مستحقاتها 4.5 ملايين درهم، بحسب ما نشر موقع “الإمارات اليوم”.

وأكد أن هذه المبادرات من قبل بعض ملاك العقارات من مواطنين وغير مواطنين ممن استجابوا للحل الودي، تعكس مدى مسؤوليتهم المجتمعية في دعم الاقتصاد الإماراتي والمستثمرين، لاسيما أن هذه الفترة تتطلب تحمل كل منا بعضاً من المسؤولية المجتمعية.

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيا، والـ10 عالميا من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس “كورونا” وكفاءته، لتسبق دولاً كبرى مثل آيسلندا، ونيوزيلندا، وكندا، بحسب مجموعة “ديب لونج” التي أكدت أن دولة الإمارات الأكثر كفاءة في إدارة الأزمات مقارنة بباقي الدول العربية، كما تعد واحدة من الدول الرائدة على مستوى العالم في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت إمارة دبي السماح بعمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمراكز التجارية والمولات في دبي بنسبة 100% اعتبارا من اليوم الأربعاء.

سبوتنيك

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