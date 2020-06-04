الصحة تبحث مع الخبراء الصينيين الحد من جائحة (كورونا)





تفقت وزارة الصحة الاتحادية، مع الوفد الطبي الصيني الزائر للبلاد، على تبادل الخبرات في مجال الإستجابة لجائحة “كورونا” وعرض البروتوكولات التشخيصية والعلاجية بين البلدين.

وناقشت ورشة عمل مشتركة مع الوفد الصيني بمشاركة الإختصاصيين السودانيين في مختلف التخصصات الطبية ذات الصلة بـ”كورونا” الخميس، تجربة الصين في الحد من هذه الجائحة.

وكشف الأطباء الصينيون عن عدم إصابة كادر طبي بمقاطعة تشونق شينق، وعرضوا النظام الصحي الصيني وجودته وتجربة بلادهم، بجانب الإستعداد والتصدي لـ”كورونا”، والمؤشرات الصحية.

كما تم عرض حول الوباء في الصين منذ اندلاعه والكشف عن المناطق الأكثر وباءً، فضلاً عن عرض جميع مراحل الإستجابة وكيفية تطبيق المعايير القياسية وتنفيذ الأنشطة أثناء الجائحة، بالإضافة إلى مناقشة البروتوكولات العلاجية في السودان والمعايير القاسية لمكافحة العدوى والوقاية من المرض.

الصيحة

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