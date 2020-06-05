بقال: حمدوك يكذب ويخاطب القطيع وحميدتي يصدق ويخاطب العقول … !!





🔅✍ لم يوفق في أي لقاء من لقاءاته التلفزيونية .. رئيس وزراء جعل نفسه كمسلسل أو حلقة تلفزيونية للمشاهدة فقط ولم يحدث أن وقف في منصة لمخاطبة الجماهير في حشد مباشر لأنه لم يمتلك هذه الجرعة والكارزيما الذي يجعله اعتلاء منصة لمخاطبة الجماهير والشعب .. رئيس وزراء فاشل ولم يخرج حتي هذه اللحظة من الدائرة الضيقة دائرة قحت ؟ فهو جعل نفسه رئيس وزراء قحت وليس رئيساً لوزراء السودان . رئيس وزراء قحت اذا كنت تكذب لفئة معينة من القطيع وتخدعهم وتضليلهم فليس كل الشعب قطيع وأنت تخاطب العامة وليس القطيع ؟

🔅✍ خلال اللقاء التلفزيوني الذي تم بثه مساء أمس وفي إطار رده علي قضية سعر الصرف أفاد حمدوك أن الحكومة الأنتقالية قد ورثت خزينة فارغة تماماً وهذا ما يكذبه الواقع وحديث الفريق أول حميدتي يدحض افتراءات وإكاذيب حمدوك ، حميدتي قال أنه سلم حكومة حمدوك في خزينة بنك السودان 120 ترليون و 200 ترليون و 500 مليون دولار .. وكل الإموال الموجوة ببنك السودان والتي تمت طباعتها كانت إجراءات سابقة للتغيير وقد قاموا فقط بسداد تكلفة الطباعة من الخارج ؟ حتي التوقيع في العملات النقدية لم يتغير منها شي نفس توقيع محافظ بنك السودان القديم قبل السقوط ؟ ويصرح حمدوك ليقول انه أستلم الخزينة فارغة ؟ ونفس هذا الحمدوك كان يتحدث في وقت سابق عن عدم معرفته لتبعية بنك السودان ؟ شخص لا يعرف إلي أين يتبع بنك السودان فكيف عرف أن الخزينة مليئة أو فارغة ؟ ريسوه وتيسوه ولا يعرف شي وهو رئيس وزراء ؟

🔅✍ قحت أما هم كاذبوب وأما هم حرامية ؟ إين ال ٦٤ مليار دولار بتاع عصمت ؟

إين مليارات الدولارات بتاع بدروم شقة المنشية ؟

وين القروش بتاع الجرارات التي دخلت بنك السودان حسب إشاعاتهم ؟

إين الأموال التي تم ضبطها في بيت الرئيس السابق البشير الذي حوكم بحيازة المال والعملات الإجنبية ؟ إين ذهبت هذه الإموال ؟

إين الإموال والمليارات الدولارات التي قالت عنها لجنة تمكين قحت إنها ضبطتها وسلمتها لوزارة المالية ؟

إين الإموال التي قال عنها وزير دين قحت أنه إستردها من الإوقاف وسلمها للخزينة العامة ؟

إين إموال حملة جنيه حمدوك ؟

وين إموال القومة للوطن ؟

حمدوك سافر لأكثر من 13 دولة بغرض البحث عن دعم مالي وهبات ومساعدات وعاد بخُفي حنين ولم يجد الدعم المالي وأمس يتحدث ويقول نحن لا نعتمد علي الهبات ؟ هو أنت لاقي هبات حتي ترفضه ؟ جريت تشحد وما لقيت دولة تديك قروش ؟ وهل سفرياتك كانت بغرض السياحة ؟ هكذا ظل حمدوك يخدع القطيع والقطيع الخاوي عقل يصفق وينطط وكيف لا وهم قطيع لا يفهمون فقط هم تُبع يصفقون فلهذا حمدوك يخاطب القطيع لانه يعرف مستواهم ..

🔅✍ كل الإلتزامات الخاصة بطباعة النقد كانت إلتزمات جاهزة حتي التوقيع في النقود المطبوعة لم يتغير .

حمدوك يتحدث عن إنجازات حكومته ؟ ماذا أنجزت يا حمدوك ؟ وماهي إنجازات قُحْـــت ؟ هل رسم الصور واللوحات والشخبطة في كباري وإنفاق ومباني الأنقاذ يعتبر إنجاز يا حمدوك ؟ هل تغيير شارع الإنقاذ بأسم عبد المنعم يعتبر إنجاز ؟ هل تغيير لافتة مدرسة وتغيير البوهية يعتبر إنجاز ؟ وحتي البوهية كان القطيع يقف في الاستوبات ويطلب الشيير للبوهية ؟ هل تغيير اسم داخلية يعتبر إنجاز يا حمدوك ؟ ماهي إنجازاتك التي تتحدث عنها يا حمدوك ؟ يكفي الإنقاذ فخراً وشرفاً أن لها إنجازات بطول وعرض البلاد ويكفي شرفاً أن الإنقاذ شيدت وانشأت جامعات وحمدوك لم يلغي جامعات الإنقاذ بل عين فيها مدراء ولكن السؤال ماذا أنجز حمدوك .. لو حكمت السودان 60 عاماً فلم تجز صفر ما انجزه الإنقاذ .. تغيير اللافتات والشوارع لا يعطيك بطولة الإنجاز يا حمدوك لأن الأبن لإبيه والإبن شرعي وأبن التبني لا يكون إبنك مهما فعلت وربيته سيذهب لإبيه وينسب الإبن لإبيه .

🔅✍ حمدوك ماذا إنجزت وماذا قدمت للشعب ؟ مباني مجلس الوزراء الذي تجلس عليه الإن هي من إنجازات الإنقاذ ؟

الطائرات الرئاسية التي تحلق بها حول العالم هي من إنجازات الإنقاذ وهي التي جلبت لك هذه الطائرات ؟

العربات الفارهة التي تركبها الأن أنت والنشطاء من وزراءك هي عربات جلبتها لك الإنقاذ ولن تستطيع إستيراد كارو يا حمدوك ..

البيت الذي تسكن فيه الأن هي من إنجازات الإنقاذ ، الزلط والشوارع التي تسير فيه الأن هي إنجازات الإنقاذ .

الكباري التي تقطعه يومياً هي كباري شيدتها الإنقاذ .

المسلخ الذي أفتتحته بالكدرو وتستورد اللحوم هي إنجاز الإنقاذ .

الكرسي الذي جلست فيه والشاشات التي ظهرت من خلالها عبر التلفاز كلها من إنجازات الإنقاذ ..

حتي المايكات والمنصات الإعلامية كلها من إنجازات الإنقاذ ..

فماهي إنجازاتك أنت يا حمدوك ؟ هل الشحدة إنجاز ؟ هل جنيه حمدوك إنجاز ؟ هل القومة إنجاز ؟ هل تغيير لافتة إنجاز ؟ هل الوقوف في الإستوبات والطرقات العامة وشحدة الشيير للبوهية والبوماستيك إنجاز ؟ هل السفريات ال 13 والتجوال حول دول العالم بغرض الحصول علي المنح والهبات إنجاز ؟ هل الرسومات والشخطبة في الكباري والإنفاق والمباني إنجاز ؟ اذا لم تُبني الإنقاذ هذه الكباري والإنفاق والمباني فأين يشخبط القطيع ؟ وإين يرسمون رسوماتهم ؟ اذا لم تبني الإنقاذ مباني رئاسة مجلس الوزراء إين يتخذ حمدوك مقراً لرئاسة وزراءه ؟ أذا لم تبني الإنقاذ مباني وبيوت فأين كان يسكن حمدوك ؟ أذا لم تبني الإنقاذ قاعات فأين كان سيجتمع وزراءه ؟ أذا لم تؤسس الأنقاذ لمنصات إعلامية وقنوات تلفزيون فأين يظهر حمدوك ومن إي منصة ينطلق ؟ الكذب والتضليل والمكابرة لن يفيد يا حمدوك ويمكنك أن تخدع القطيع بعض الوقت ولكن ليس كل الوقت .. أنجز وتحدث عن إنجازاتك ولو ببناء راكوبة من الحصير والقش .. فإنجازات الإنقاذ لا تستطيع أن تبخسها مهما قلت ومهما فعلت .. فالعالي ما بتقدر عليه والما بتلحقوا جدعوا ..

🔅✍ *بقلم الأستاذ . إبراهيم بقال سراج*

✍ *الجمعة 5 يونيو 2020م*

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