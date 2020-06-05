شمخاني: تبادل السجناء لم ينتج عن مفاوضات ولن نتفاوض مع أمريكا مستقبلا





أكد سكرتير الأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، أن تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة لم يكن نتيجة مفاوضات مباشرة، مشددا على أنه لن تحصل مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في المستقبل أبدا.

وكتب شمخاني اليوم الجمعة على تويتر: “إن وضع ترامب على مستوى العالم وفضيحته في إدارته أزمة انتشار فيروس كورونا وإنهاء أزمة التمييز العنصري في داخل الولايات المتحدة الأمريكية سيئ جدا، لدرجة أن فريقه لا يجد أمامه طريق سوى خلق النجاحات الوهمية”.

وأضاف أن “تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة لم يكن نتيجة مفاوضات مباشرة، ولن تحصل مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في المستقبل أبدا”.

هذا وقد شكر الرئيس الأمريكي إيران صباح اليوم الجمعة في تغريدة على “تويتر” على إطلاق سراح السجين الأمريكي مايكل وايت، ودعاها إلى “الصفقة الكبرى” وعدم انتظار الانتخابات الأمريكية، متوقعا فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تأتي الأنباء التي تتعلق بالإفراج عن وايت وإعادته إلى بلاده عبر طائرة تابعة للحكومة السويسرية، الراعية للمصالح الأمريكية في إيران، بعدما نفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس سابقا، إجراء تبادل للسجناء بين طهران وواشنطن.

كما وأعلن وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، في مايو/ أيار الماضي أنه على الرغم من تقديمه مقترحًا بتبادل السجناء بين طهران وواشنطن، الجانب الأمريكي لم يرد على اقتراحه.

ومع ذلك، وصل أمس الأربعاء، إلى طهران سيروس عسكري، الأكاديمي الإيراني الذي كان معتقلا في الولايات المتحدة، بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران و”سرقة أسرار تجارية”.

من جهته، كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قد أكد أول من أمس الثلاثاء، أن “التكهنات بشأن تبادل عسكري مع شخص آخر لا أساس لها من الصحة، وأن إطلاق سراحه جاء على أساس تبرئته من الاتهامات”.

سبوتنيك

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