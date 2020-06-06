مؤسس “فيسبوك” يتعهد بمراجعة سياسات الموقع الاجتماعي





أكد مؤسس موقع “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، نية الشركة مراجعة سياساتها المتعلقة باستخدام الدولة “للقوة وقمع الناخبين والإشراف على المحتوى”.

وكتبت زوكربيرغ في منشوره على “فيسبوك” أن: “القرار بشأن مشاركات ترامب جعل الكثير من الأشخاص غاضبين”، كما تناول المؤسس والرئيس التنفيذي لعملاقة التواصل الاجتماعي الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد وفاة المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد.

وقال زوكربيرغ ردا على الاحتجاجات في الولايات المتحدة: “إن فيسبوك سينظر في تحسين سياسات المحتوى بينما يبني أيضا منتجات لتعزيز العدالة العرقية”، وأضاف: “لأعضاء مجتمعنا السود: أنا أقف معكم. حياتكم مهمة. حياة السود مهمة”.

وتأتي تصريحات مؤسس “فيسبوك” بعد انتقادات حادة من قبل موظفين الذين عبروا عن غضبهم بسبب تقاعس الموقع عن إزالة المشاركات المثيرة للجدل التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ذكرت أن منصة تويتر انتهكت قواعدها الخاصة.

وكان زوكربيرغ قد أوضح سابقا أن “فيسبوك” يزيل أي مشاركة تحرض على العنف بغض النظر عمن قام بنشرها بدلاً من وضع أي نوع من العلامات التحذيرية عليها، لكن عند سؤاله في وقت سابق عن قرار ترك منشورات ترامب، قال: “إن سياسات فيسبوك لا تغطي حاليا استخدام الدولة للقوة”.

سبوتنيك

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