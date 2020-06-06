وزير الزراعة الاتحادي ووكيل وزارة الري يتفقدان مشروع الملاحة





تفقد المهندس عيسى عثمان الشريف وزير الزراعة الاتحادي يرافقه الدكتور يوسف آدم الضي وزير الحكم الاتحادي المشرف على ولاية النيل الأبيض والمهندس ضوالبيت عبدالرحمن وكيل وزارة الري صباح اليوم سير العمل في مشروع الملاحة الزراعي الذي يعد النواة الأولى لمشروع كهربة المشاريع الزراعية بولاية النيل البيض ووقف الوفد علي البيارة والترعة الرئيسية والبوابات وتعرف على الإشكاليات التي تواجه تكملة عمل المشروع.

وقال وزير الزراعة ل(سونا) أن زيارتهم لمشروع الملاحة الزراعي جاءت بغرض الوقوف على الاشكاليات التي تواجه تكملة العمل في البيارة الرئيسية مشيرا إلى أن وزارته أرسلت فريقين للمشروع للتعرف على الاشكاليات الهندسية والميكانيكية والتمويلية التي تعترض تكملة العمل مضيفا أن وزارة الزراعة بصدد إعادة ترتيب كل مطلوبات مشروع الملاحة على أساس تنظيم عمل المزارعين وإصلاح وحدات الري بشكل سليم من خلال العمل المشترك مع وزارات الري والمالية والطاقة والتعدين لإدخال المشروع دائرة الإنتاج في اسرع وقت ممكن .

وكشف الوزير عن خطة وزارته لتنظيم عمل المزارعين في جمعيات تعاونية وزراعية على مستوى القرى المستفيدة من المشروع وتكوين مؤسسة تعاونية زراعية على مستوى إدارة المشروع لخلق آلية شراكة واضحة بين وزارة الزراعة الاتحادية والسلطات الولائية والمزارعين بغية إشراك الجميع في التأهيل ووضع مشروع الملاحة في مساره السليم .

وفيما يختص بمستقبل القطاع الزراعي بالسودان قال الشريف أن القطاع الزراعي يواجه جملة من التحديات في إطار علاقة المزارعين والأراضي الزراعية والري والتمويل مما يتطلب خلق بيئة تشاركية لبناء القطاع الزراعي عبر إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية لصغار المزارعين واشراك المرأة والشباب للإسهام في عملية الأمن الغذائي الأسري واشراك الشباب في عملية التغيير ليكونوا الأساس في الخدمات الزراعية من حيث المدخلات والإنتاج والتخزين والتصنيع والصادر حتى تسترد الزراعة عافيتها بصورة متكاملة.

من جانبه جدد المهندس ضوالبيت عبدالرحمن وكيل وزارة الري التزام وزارته بتقديم الدعم الفني لمتبقي العمل في مشروع الملاحة الزراعي والذي يتطلب التنسيق التام بين ولاية النيل الأبيض ووزارتي الزراعة والري لتكملة عدد من الأعمال الترابية المتعلقة بالترع والبوابات بغية إدخال المشروع دائرة العمل بصورة تدريجية.

الي ذلك وصف الدكتور يوسف آدم الضي وزير الحكم الاتحادي المشرف على ولاية النيل الأبيض زيارة وزير الزراعة الاتحادي للولاية بالمهمة لمعالجة مشاكل مشروع الملاحة مع الجهات المختصة في الزراعة والري وحيا الضي مبادرات المزارعين بالنيل الأبيض وقال إن الولاية تولي اهتماماً كبيراً للقطاع الزراعي وتعمل بالتنسيق مع الجهات المركزية والولائية من أجل إنجاح الموسم الزراعي بالولاية .

وعلي صعيد متصل عقد وزير الزراعة الاتحادي اجتماعا موسعا مع مجلس حكومة الولاية واللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي بحث من خلاله العديد من الملفات الخاصة بتوفير المدخلات الزراعية والمتمثلة في التمويل والوقود والتقاوي ومكافحة الآفات الزراعية من أجل الاستعداد المبكر للموسم الزراعي بالولاية .

سونا

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