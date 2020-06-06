بعد باتمان.. سبايدرمان يظهر في احتجاجات أمريكا.. فيديو





انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يرتدي ثياب الرجل العنكبوت والمعروف بـ”سبايدرمان”.

شخصية ” سبايدرمان” عرفها الناس من خلال سلسلة أفلامه المرتبطة بتحقيق العدالة ضد الشر مع فريق يضم “سوبرمان” و” باتمان” وغيرهم.

https://www.instagram.com/ztb_video/?utm_source=ig_embed&ig_mid=40B44934-5ADA-49DB-AA63-4289C1905C44

يظهر “سبايدرمان” في الفيديو الذي انتشر على موقع “إنستغرام” وحقق قرابة 250 ألف مشاهدة، وهو على زاوية جدار شبيه بأحد أفلامه.

وكان الرجل الوطواط والمعروف بـ”باتمان” قد ظهر قبل أيام في أحد الاحتجاجات المشتعلة أخيرا في أمريكا، على خلفية مقتل جورج فلويد في واقعة فجرت غضبا عارما.

سبوتنيك

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