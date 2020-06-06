صفحة مزورة باسم حمدوك: أتابع بقلق ما يجري من مطاعنات بين سكرتارية تجمع المهنيين السابقة والحالية





تحظى منشورات ساخرة بتفاعل كبير على صفحة مزيفة على فيسبوك باسم (الخبير الإقتصادي حمدوك)، ويشير مرافبون على خطورة الصفحات المزيفة على فيسبوك والتي إنتشرت بأسماء مشاهير في السودان.

ومن اخر المنشورات التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك) بحسب ما نقل محرر النيلين (منى مرتي رسلت حمودي ولدنا الدكان يجيب بيض لقى البيضة ب15 جنيه ، ومنى جات ورتني قالت لي الإقتصاد بينهار ياحمودكتي قلته ليها حانكون لجنة لمراجعة أسعار البيض ، فضحكت منى وضحك حمودي وحالياً بنشرب في شاي المغرب في الحوش لأنو الكهرباء قطعت).

ومن التدوينات المزيفة أيضاً على رئيس الوزراء دكتور حمدوك (أتابع بقلق ما يجري من مطاعنات بالكلام بين سكرتارية تجمع المهنيين السابقة والحالية ورسالتي لهم باركوها ياجماعة وأقترح عليكم إرجاع الود مدني عباس للتجمع لكي نخارجوا بطريقة ظريفة من الوزارة .سنصمد سنعبر سننتصر).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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