أمطار غزيرة وعواصف ورياح تهدد الخرطوم ابتداء من الاحد





أعلنت الهيئة العامة للإرصاد الجوية توقعاتها بهطول أمطار تتراوح ما بين الخفيفة إلي المتوسطة في ولاية الخرطوم وذلك في الفترة من الأحد 7-6 الى الأربعاء10يونيو الجاري حسب التفصيل التالي :-

الأحد الموافق ٧ يونيو متوقع أن تهطل أمطار خفيفة تتركز في شرق وشمال ولاية الخرطوم.

الإثنين الموافق ٨ يونيو متوقع هطول أمطار خفيفة إلي متوسطة في أجزاء متفرقة من ولاية الخرطوم مع رياح مصحوبه بعواصف رملية

الثلاثاء الموافق ٩ يونيو متوقع هطول أمطار متوسطة إلي غزيرة في أجزاء متفرقة من ولاية الخرطوم.

صحيفة صوت الامة

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