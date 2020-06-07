عصابات نيقرز تهاجم سكان بري ولجان المقاومة تتصدى لهم

هاجمت عصابة من (النيقرز) سكان مدينة بري فجر “الأحد”، بعد أن تسللت إليها من منطقة شرق النيل عبر حسر المنشية وهي مسلحة بالعصي والسواطير والسكاكين، ومارس المتفلتون بحسب صحيفة اليوم التالي، أعمال النهب والسلب وتم القبض على (35) فرداً منهم بواسطة شباب لجان المقاومة وتسليمهم إلى قسم شرطة امتداد ناصر.
الخرطوم: (كوش نيوز)
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2 تعليقان
ولجان المقاومة تتصدى لهم!!!! اوووه برافووو لجان المقاومة الفلسطينية!!!!!!!وين القوات النظامية جيش شرطة د6عم سريع وأمن جننتونا مجلس عسكري هيئة أركان وشرطة وحميدتى،،، أقلاها حسم أولاد نيقرس وليس فض الاعتصام
الله يوفقكم يا لجان المقاومة فى كل مكان فى بلادى العزيزة شباب الله يحفظكم وينصركم