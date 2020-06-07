حقيقة إصابة ابن آثار الحكيم بفيروس كورونا





كشفت الفنانة المصرية آثار الحكيم، حقيقة ما تم تداوله بشأن إصابة نجلها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تواجده مع مجموعة من أصدقائه، في إحدى المدن الساحلية، احتفالا بالعيد.

وقالت آثار في تصريحات خاصة لموقع “مصراوي”: “الحمد لله أنا بخير، للأسف اتنين من أصدقاء ابني أصيبوا بالفيروس، وهما في المستشفى دلوقتي حالتهم إيجابية، ربنا يشفي كل مريض”.

وأضافت أن “نجلها كان بصحبة أصدقائه يقضون العيد في إحدى المدن الساحلية”.

وتابعت “الحمد لله النتيجة سلبية”.

وأشارت إلى “أهمية تكرار التنبيه من وسائل الإعلام على الشباب بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية”.

وتابعت “الشباب معتقدين أنهم لن تصيبهم العدوى بفيروس كورونا المستجد بسبب سنهم الصغير، ولكن يجب عليهم عدم الاستهانة بذلك”.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.

سبوتنيك

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