ترتيبات واستعدادات لانجاح الموسم الزراعي





أعلن وزير الزراعة والموارد الطبيعيةالمهندس عيسى عثمان الشريف عن استعداد الوزارة لإنجاح الموسم الصيفي والترتيبات الخاصة بتوفير المدخلات من وقود وتقاوي ومبيدات والآليات الزراعية مع الأعداد للتقانات المستحدثة في محاصيل العروة الصيفية

وقال عيسى بحسب سونا لدي ترؤسه اليوم الاجتماع الدوري لمدراء الزراعة بوزارات الزراعة بالولايات بحضور ومدراء الإدارات العامة ومنسقي المشروعات العاملة في مجال الزراعة والجهات ذات الصلة من الشركات والقطاع الخاص ان الاجتماع قصد منه مزيد من التجويد والتماس المشاكل والمعوقات الأساسية للموسم التي لا يوجد لها حل في الولايات.

واستمع الاجتماع الي تقرير قدمه مدير الإدارة العامة للانتاج بالوزارة شمل تحضيرات وتوفير المدخلات خاصة الوقود وأثنى على وزارة النفط لايفاءها بالالتزامات الخاصة بكميات الجازولين الزراعية وتأمين تسليمه للمزارعين وكذلك الايفاء بكميات التقاوي.

وناقش الاجتماع المعوقات التي شملت توفير وزيادة التقانات لبعض المحاصيل لزيادة المساحات حسب اهداف الدولة بتعزيز مسألة الأمن الغذائي وتوفير المحاصيل وتعزيز مسألة الصادر في المستقبل، كما ناقش الاجتماع صيانة الآليات الزراعية وضرورة توفيرها قبل وقت كاف والعربات المطلوبة لتنفيذ الخطة التاشيرية لوزارة الزراعة والموارد الطبيعية.

كذلك اكد الاجتماع علي توفر المبيدات لمكافحة الاافات والتي تلتزم بها إدارة الوقاية لافات العنتد والجراد الصحراوي وساري الليل وافة الفار، كما استعرضت الولايات موقفها من التنفيذ الذي تجاوز ٨٠ % في اغلبها.

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