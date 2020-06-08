المذيعة (الريان الظاهر) تثير حفيظة جماهير برشلونة





حالة من الاستياء والسخط سادت وسط عدد كبير من محبي وجماهير فريق برشلونة الإسباني في السودان وذلك عقب الانحياز الفاضح الذي أظهرته مقدمة برنامج (اف ام ) بقناة النيل الأزرق حلقة صباح اليوم الأحد وتحديدا من خلال الفقرة الرياضية التي يقدمها عبر الهاتف المحرر الرياضي بالقناة الأستاذ محمد فضل الله.

وكانت المذيعة الريان الظاهر قد تحدثت عن ريال مدريد بطريقة المشجع المتعصب وأظهرت تحاملا واضحا على غريمه برشلونة الذي يتميز بجمهور كبير في السودان مثله مثل الريال وغيره من الأندية العالمية الكبيرة .

من حق المذيعة الريان الظاهر أو غيرها تشجيع أي فريق ولكن عندما يكون المذيع في منبر محايد مثل قناة النيل الأزرق فلا يجب أن يظهر المذيع ذلك الانحياز وبطريقة لا تتناسب وحيادية المنبر الذي لا يحق للمذيع اختطافه بمثلما فعلت المذيعة الريان الظاهر التي أرى بأنها من أميز المذيعات ومقدمات البرامج بقناة النيل الزرق ولكن للمهنية ضوابط والتزامات مهمة ما كان لمذيعة بقيمة وفهم الريان الظاهر أن تفرط فيها بتلك الطريقة التي تخصم من جماهيرية المذيعة والقناة كذلك …

لا شك أن المذيعة الريان الظاهر تتمتع بثقافة رياضية كبيرة وتعرف الكثير من التفاصيل حول الدوريات الأوروبية وهذا شيء جميل ولكن أفسدت الريان الظاهر كل ذلك عندما أظهرت انحيازا كبيرا لريال مدريد وتعاملت مع المنبر بالرغم من حياديته وكأنه صفحتها الخاصة (بالفيس بوك ).

المذيعة الريان الظاهر تعرف جيدا رأي صاحب هذا القلم في قدراتها وكثيرا ما كتبت مشيدا بها ولكن لابد أن تنتبه الريان الظاهر لمثل هذه الأشياء التي قد تبدو صغيرة ولكنها مؤثرة في مسيرة أي إعلامي يعمل في قناة تتميز بقدر جيد من المهنية في أداء رسالتها والمهنية تعني الحياد الموضوعي في تناول القضايا …

الخرطوم : الزبير سعيد

صحيفة أول النهار

شارك الموضوع :





