السودان مجهولون يعطلون خط مياه الحاج يوسف





فيما تدخل أزمة شح المياه بمنطقة الحاج يوسف بشرق النيل يومها الخامس.. كشف مصدر بهيئة مياه الخرطوم عن استمرار مسلسل قفل البلوف من قبل مجهولين. وأشار المصدر في حديث إلى إن عطلا مفاجئا حدث في الخط الناقل لمياه الحاج يوسف أسهم في توقف الامداد، وقال برغم تدفق المياه عبر الطلمبات النيلية ورغم أنها تعمل بكفاءة جيدة إلا أن انسياب المياه توقف وهذا ما جعل عمال الهيئة يبذلون جهودا كبيرة حتي تمكنوا من العثور على بلف يقع بالقرب من محطة محجوب شريف الكهربائية بكافوري قد تعرض للإغلاق والتخريب نسبيا وقد تم إصلاح العطل اليوم، والجدير بالذكر أن إغلاق البلوف من قبل مجهولين ارتفعت وتيرته خلال الفترة الأخيرة ما جعل هيئة مياه الخرطوم ولجان المقاومة تكثفان من مراقبتهما للخطوط الناقلة للمياه والبلوف.

صحيفة آخر لحظة

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