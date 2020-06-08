ريهام سعيد تدافع عن نفسها بعد وقف مذيعات عن العمل… فيديو





رفضت مقدمة البرامج التلفزيونية، ريهام سعيد، اتهام بعضهم لها بالشماتة بعد القرار الرسمي الذي صدر أخيرا بإيقاف 5 من مذيعات فضائية “النهار” المصرية.

وأكدت في رسالة مصورة لها، اليوم الاثنين، عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي “أنها لا تتمنى الشر لأي أحد أو أن يتضرر من شيء قد عانت هي منه قبل ذلك”.

وكان المجلس الأعلى المصري للإعلام أصدر قرارا بوقف ريهام سعيد عن الظهور الإعلامي لمدة عام، على أثر الجدل الذي أثارته في حلقة برنامجها “صبايا الخير”، التي اتهمت فيها بالإساءة لمرضى السمنة.

وأضافت ريهام سعيد في رسالتها البالغ مدتها 22 دقيقة، أنه “لا يوجد داعي للقيل والقال حول فرحها أو شماتتها في أي شخص موقوف، لأنها تعيش في كرم الله وفي نجاح ‏واحترام وحب الجمهور دائما”.‏

وأشارت إلى أن مسألة وقف مجموعة من الإعلاميين هي مسألة مؤقتة لحين تقنين أوضاعهم بالنقابة فقط، لافتة إلى أنها لا تتمنى أن تفقد الشاشة قيمة وقامة ‏إعلامية كدعاء فاروق، وأكدت إنها مكسب لأي قناة تظهر عليها.



وأعلنت فضائية “النهار” المصرية، مساء السبت، إيقاف البث الحي لبرامجها بعد قرار جديد للمجلس الأعلى المصري للإعلام.

وأفادت صحيفة “المصري اليوم”، مساء السبت، أن قناة “النهار” أعلنت وقف البث الحي لبرامجها بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف 5 من مذيعاتها، وإحالة إحداهن للتحقيق.

وأوردت إدارة القناة المصرية في بيان صحفي اليوم، أن مجلس إداره شبكة قنواتها، أصدر قرارا بتعليق البث الحي للقناة وإلغاء كل برامج الهواء، مع الاكتفاء بإعادة بعض البرامج والمسلسلات، لحين إشعار آخر، بعد حل كل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين.

ويشار إلى أن المجلس الأعلى المصري للإعلام قد أصدر قرارا، السبت، بمنع ظهور كل من، بوسي الطيار ودعاء فاروق والممثلة ريم البارودي وهالة فهمي وعلا شوشة، وهن مذيعات بالقناة، لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة، أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

وذكر بيان المجلس الأعلى للإعلام، إن هذا القرار “جاء بعد الاطلاع على قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون تنظيم نقابة الإعلاميين، وكذلك لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام، وأيضا لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول وأخلاقيات المهنة”.

سبوتنيك

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