معتصم الأقرع: حكومة سمك لبن تمر هندي تضرب مرة اخري





قبل أيام تساءلنا هل هذه الحكومة مدام وللا مدموازيل؟ وقصدنا بذلك انها تفتقر إلى بوصلة ايديلوجية فهي تختار الشيء ونقيضه. فهي من جهة اختارت شكلاً متطرفًا من اشكال اقتصاد السوق , برعاية السيد وزير المالية, ومن ناحية أخرى ، اختارت العمل وفقًا لنموذج التدخل الحكومي الحاد في الحياة الاقتصادية, تحت رعاية وزير التجارة, كما لوانها دولة شبه شيوعية أو شبه فاشية.

وتأكيدا علي ارتباك الهوية, في نفس الوقت الذي تطلب فيه هذه الحكومة من صندوق النقد الدولي أن يأتي ويشرف عليها بابوية كاملة البياض اذ بها تتجه لتعيين الأستاذ صديق عبد الهادي رئيسا لمجلس إدارة مشروع الجزيرة,.

والأستاذ صديق لمن لا يعرفه نزر حياته الكتابية لهجاء سياسات البنك الدولي والصندوق في مشروع الجزيرة حتى صار ذلك العصفور وحيد الاغنية أو كاد.

لا اعتراض علي الأستاذ صديق , الذي لو قبل المنصب يكون ضمنيا قد قبل بوصاية الصندوق , وانما الامر استغراب من كل هذا السمك لبن تمرهندي من قبل جميع اللاعبين.

د. معتصم الأقرع

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