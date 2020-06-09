الشيوعيين عليهم القبول بالتحقيق لتبرئة وزيرهم اكرم علي التوم





1) السيد وزير الصحة أكرم على التوم طلب ٧٣ مليون دولار في مارس لمكافحة كورونا..

2) وفي مطلع أبريل زاد الرقم الي ١٢٠ مليون دولار قال دي بتكفي احتياجات السودان لمكافحة المرض..!ااا

ثانيا”:-

الدعومات النقدية الأجنبية:

١) تبرع الاتحاد الأوربي بمبلغ ٨٠ مليون يورو

٢) تبرع البنك الإسلامي جده بمبلغ ٥٠ مليون دولار

٣) تبرعت الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ ٢٣.١ مليون دولار

٤) تبرعت الأمم المتحدة بمبلغ ١٠ مليون دولار

الجملة تقريبا ١٦٥ مليون دولار بفائض ٤٥ مليون دولار..

ثالثا”:-

ده غير التبرعات العينية والتي بلغت ١٨ طن من المساعدات

1) من الإمارات العربية المتحدة على دفعتين

2) وجسر جوي مصري عبارة عن أربعة طائرات محملة بالأدوية والمعدات،

3) وطائرة رجل الأعمال الصيني جاك ما ومساعدات سفارة الصين..

بالإضافة للدعومات العينية من المنظمات الوطنية والاجنبية العاملة في السودان والشركات الوطنية والأفراد والاتحادات المهنية والدعم الاهلي..

ما يعني ان السودان لديه اكثر من احتياجه الذي قدره وزير الصحة بكثير.. ولا يوجد أي مبرر لهذا الانهيار المريع في الخدمات..

والغريب أن وزارة المالية كما سمعنا اضطرت للتدخل وتوفير مبلغ ١٠ مليون دولار لاستيراد دواء عاجل بعد تهرب وزير الصحة عن مسؤلياته في توفير الدواء..

حقيقة ما يحدث في ملف الصحة بالحكومة الانتقالية يتطلب تحقيق عاجل ومهني يكشف حقيقة ما حدث، ولا بد من مساءلة كل من تسبب بهذه الكارثة الصحية غير المبررة..

نعم الجائحة استعصت على العالم، ونعم الجائحة لا يوجد لها علاج، ولكن الانهيار الصحي كان بسب:- 1) غياب معدات الحماية

2) وانعدام الدواء

3) وإغلاق المستشفيات بسبب صعوبة ترحيل الاطباء وحمايتهم من المرض

4) بتوفير أدوات الحماية وعدم تأهيل مراكز العزل التي تأهل معظمها بدعم اهلي نذكر

مبادرة شارع الحوادث لتأهيل مستشفى جرش

ومبادرة منظمة حماية الطفولة لتأهيل مستشفى امدرمان . ومبادرة تجار بحري لتأهيل الصرف الصحي بمستشفي بحري…. وغيرها من المبادرات الأهلية التي تطرح التساؤلات عن أين ذهبت أموال الداعمين..

الأخوة الشيوعيين عليهم القبول بالتحقيق لتبرءة وزيرهم ولا داعي للرفض اذا كانوا واثقين من إدارته للازمة او عليهم تحمل الكلفة السياسية اذا رفضوا المحاسبة والتي سوف تكون فادحة جدا لهم كحزب يتبنى شعار الخدمات..

انور السادات

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