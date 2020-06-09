نال نسبة مشاهدة عالية (تصريحات) إنصاف و(رقصات) بلوبلو تحصدان الإعجاب في حفل مباشر





حصدت الفنانة الاستعراضية حنان بلوبلو إعجاب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بأدائها المميز في الرقص والذي اشتهرت به، جاء ذلك خلال الحفل المباشر ضمن ليالي البروف التي درجت على البث المباشر ابان فترة الحظر لعدد من نجوم الساحة الفنية، الى جانب ذلك أثرت الحفل ملكة الدلوكة إنصاف مدني بتصريحاتها النارية والتي أكدت من خلالها أن العداد سيرتفع الى ثلاثمائة ألف بعد الحظر حتى يتم تعويض فترة توقفها، وشارك بالحفل نجل الفنانة بلوبلو محمد بشير .

من جانب آخر درج عدد من المطربين على إحياء حفلات مباشرة من منازلهم ووجدت الخطوة قبولا كبيرا من معجبيهم.

الخرطوم : تفاؤل العامري

صحيفة السوداني

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