انخفاض كبير لدرجة الحرارة في الخرطوم عقب زخات ممطرة





شهدت العاصمة الخرطوم اليوم طقسا خريفيا جميلا بدأت بزخات من الامطار المنعشة منذ الصباح حيث احتجبت شمس الخوطوم اللاهبة خلف غلالة من السحب الداكنة المنخفضة وتراجعت درجات الحرارة لحد كبير في كل انحاء العاصمة بعد يومين من طقس حار ورياح حارة مثيرة للاتربة.

وشهدت المناطق الجنوبية من ولاية الخرطوم أمطارا اكثر غزارة فيما هطلت أمطار غزيرة في معظم ولايات البلاد جنوب وشرق الخرطوم.

ومع ذلك لم تتسبب الأمطار حتى بعد منتصف ظهر الثلاثاء في اضرار واضحة ولم تتعطل حركة المواطنين.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الساعات ال 24 المقبلة أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى عن معدلاتها في معظم انحاء البلاد، وأن تتأثر مناطق الشمال واقصي شمال ساحل البحر الأحمر بالغبار العالق والاتربة .

وأوضح التقرير أن أعلى درجة حرارة متوقعة هي 43 درجة مئوية وأدناها 20 درجة مئوية بمدينة رشاد في منطقة جبال النوبة، وأن أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة الخرطوم 36 درجة وأدناها 26 درجة مئوية .

وأضاف التقرير أن البلاد تسودها رياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة في المناطق الواقعة شمال الفاصل المداري وجنوبية إلى جنوبية غربية رطبة وخفيفة السرعة في المناطق الواقعة جنوب الفاصل المداري الذي يمر اليوم شمال عطبرة، وجنوب كريمة والفاشر وشمال الجنينة ويتوقع ان يتقدم ناحية الشمال.

سونا

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