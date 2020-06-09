بث فلم المرتد محمود محمد طه في تلفزيون السودان





بالمناسبة توقيت بث فلم الهالك المرتد محمود محمد طه قبل مؤتمر إزالة التمكين مقصود بخبث 👌

عشان الناس تتناقش في موضوع فساد الكيزان وينسوا المخالفة العلنية التي ارتكبها المسؤولين في تلفزيون السودان وذلك لبثهم فلم يدعوا لافكار #كفرية صريحة تخالف عقيدة الشعب السوداني المسلم

ولكن نحن لهم بالمرصاد ✌️

يجب وضع حد لهؤلاء الجمهوريين والشيوعيين الذين يريدون استخدام القنوات السودانية لهدم ثوابت الدين

وأنا فرحان سعيد كمواطن سوداني مسلم اطالب بتكوين هيئة قانونية من محاميين متطوعين لرفع قضية ضد من سمح ببث هذا الفلم

لانوا الجمهوريين ديل حيشوفوا ردة فعل الناس وطالما الشعب ساكت كل يوم حيزيدوا الجرعة

اللهم اني قد بلغت فاشهد ☝️

فرحـان سعيد

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