بث فلم المرتد محمود محمد طه في تلفزيون السودان

بالمناسبة توقيت بث فلم الهالك المرتد محمود محمد طه قبل مؤتمر إزالة التمكين مقصود بخبث 👌
عشان الناس تتناقش في موضوع فساد الكيزان وينسوا المخالفة العلنية التي ارتكبها المسؤولين في تلفزيون السودان وذلك لبثهم فلم يدعوا لافكار #كفرية صريحة تخالف عقيدة الشعب السوداني المسلم
ولكن نحن لهم بالمرصاد ✌️
يجب وضع حد لهؤلاء الجمهوريين والشيوعيين الذين يريدون استخدام القنوات السودانية لهدم ثوابت الدين
وأنا فرحان سعيد كمواطن سوداني مسلم اطالب بتكوين هيئة قانونية من محاميين متطوعين لرفع قضية ضد من سمح ببث هذا الفلم
لانوا الجمهوريين ديل حيشوفوا ردة فعل الناس وطالما الشعب ساكت كل يوم حيزيدوا الجرعة
اللهم اني قد بلغت فاشهد ☝️
فرحـان سعيد
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1 تعليق
والله الذي لا اله غيره لو لم يكن هنالك سبب لاسقاط هذه الحكومة التي تحارب الدين صباح مساء لكفي هذا الفيلم لاسقاطها … اعلن عن دعم كل من يسقط هؤلاء الكفرة الملاعين ومن اليوم لن تجدوا منا غير الاحتقار والتسفيه …كما نؤكد للجميع انه لابد من محاطمة كل من له دور ولا تراجع عن ذلك مهما كلف الامر من تضحيات.
نتاسف ونرجو المغفرة من الله علي اسقاط حكومة المؤتمر الوطني وهم افضل ملايين المرات من هذه الذمرة الفاسدة التي همهما الاول والاخير محاربة الدين وكفانا من اليوم السكوت ولا نامت اعين الجبناء