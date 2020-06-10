تسليم كوشيب نهاية السيادة الوطنية ونهاية حكم البرهان والعسكر وتسريح حميدتي والمستهدف ليس البشير.. إنتبهو للسودان !





🔅✍ من يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية تطالب فقط بتسليم عمر البشير كشخص يبقي واهم . ومن يعتقد أن كوشيب قد تم القبض عليه فهو ايضاً واهم .. كل الذي حدث عبارة عن مسرحية ومخطط واضح ومبرمج بين جهة عميلة خططت ودبرت لهذه الخطة وذهب كوشيب طوعية للمحكمة الجنائية وسيدلي بدلوه هناك كشاهد فقط وليس كمتهم وسيذكر إسماء من كانوا وراءه وسيورطهم جميعاً وستصدر المحكمة بناءاً علي شهادته أسماء جدد وتطالب بتسليمها .

قحت وعملاءها يعلمون جيداً أن المحكمة لن تستفيد من كوشيب كمتهم بل هناك خطة دبرت بليل وإتفاق ثلاثي بين عملاء من قحت والمحكمة وكوشيب وذهب كوشيب بنفسه هذه المرة بعكس الشائعات السابقة عن القبض عليه .. هل المقصود البشير ورموز سياسيون في النظام السابق لا والف لا ؟ فترة ال 21 شهراً علي وشك الأنتهاء وقحت متخوفة بأن العسكر لا يسلمون السلطة للمدنيين فترة ال 18 شهر .. ودبرت قحت هذه الخطة والمكيدة للتخلص من العساكر والدعم السريع .. أولاً بطلب البعثة الأممية وتدبير مسرحية علي كوشيب والمحكمة الجنائية .

🔅✍ المحكمة الجنائية التي تفرحون بها لن تحاكم كوشيب والبشير فحسب بل تحاكم الوطن والسيادة الوطنية وتسجيل أول سابقة في تاريخ البلاد أن يحاكم سوداني خارج بلاده ..

– من هم الذين خرجو في شوارع الخرطوم كبري الفتيحاب وتصدوا لقوات خليل إبراهيم عندما دخلت إمدرمان ؟

– قيادات قحت الأن هم من تصدو لخليل بدواعي جهوية ودواعي دحر التمرد ؟

– ووقتها جميعهم ذهبوا للبشير بقصر الضيافة وإحتفلوا والصادق المهدي كان هناك و الشيوعيين والبعثيين والناصرين والمؤتمر السوداني وكل قادة قحت حالياً كانوا قد إحتفلوا بقصر الضيافة .. بل رقصوا لموت خليل إيضاً ..

– فالتمرد في دارفور

– النيل الإزرق

– جنوب كردفان

– قوز دنقو واحد ؟

– فلماذا قحت وأحزابها كانت تفرح لدحر التمرد في إمدرمان وتعتبر ما حدث بالولايات جرائم حرب ؟ لأن السودان عندهم فقط الخرطوم ولا يهمهم ما يحدث خارج الخرطوم .

🔅✍ المحكمة الجنائية لم تطلب البشير في شخصه كبشير .

– بل بصفته رئيس الجمهورية وقائد إعلي للقوات المسلحة .

– التهم التي تتعلق بدارفور

– لم يقود البشير طائرات وصواريخ وقوات بنفسه لقتال التمرد ؟

– لا تقل هو من أمر بذلك ؟

– بل قل من الذي نفذ الأوامر ؟

– كمثال مقتل خاشقجي هناك من وجه بقتله وأمر ولكن لم يحاكموا وحُكم من نفذوا الجريمة وكذلك قضية محمد طه محمد أحمد وقضية إستاذ محمد خير ؟ فالشخص الذي يوجه تهمته سيكون أشتراك جنائي فقط في القانون وتهمة التحريض .

– البشير لم يطلق رصاصة واحدة

– ولكن هناك من سلح ونفذ وقاتل وجيش القبائل وأشرف علي كل العمليات الحربية وقاد القوات براً وجواً .

– فهل هؤلاء سينالون صكوك الغفران والبراءة والشهادات التقديرية من قحت ويحاكم البشير في الجنائية ؟

– الجيش السوداني ليس البشير كشخص .

– بل هيئة إركان مكونة من برية وجوية ونهرية وأمداد وسلاح الجو وتسليح وإستخبارات ودفاع شعبي وابو طيرة ودعم سريع وحرس حدود وهلمجرا – علي رأس كل هذه المسميات قائد وقادة وكتيبة وضباط وجنود وأفراد .

– الجيش مؤسسة وليس فرد

هيئة الإركان هي التي كانت تقرر في الشؤون الحربية .

🔅✍ هل البشير متهم بجرائم حرب في دارفور وغيرها ؟

– نعم متهم

– ولكن هو رئيس

– وهناك تمرد مسلح في البلاد ؟

– هل يقدم لهم الذبائح ويفترش لهم الورود ؟

– هل يفتح لهم أبواب القصر ويقول لهم تفضلوا بالدخول وإستلموا الحكم في البلاد ؟

– في كل العالم هناك جيش يتعامل مع التمرد وحتي ولو في إمريكا ؟

– ما يحدث في ليبيا الأن ودحر قوات حفتر فهل هذه جريمة يحاكم عليها السراج بتهم الحرب في المستقبل ؟

– البشير لم يشارك بنفسه في أي جريمة من الجرائم ولم يقود القوات البرية ولم يذهب بنفسه لدارفور أو النيل الإزرق أو كردفان او غيرها ولم يطلق رصاصة ..

– بل كان هناك قائد للقوات البرية وهو الذي كان يشرف علي العمليات الحربية بنفسه فهل هذا القائد بريئ أمام القانون أذا حدث أي تجاوزات ؟

– هناك قائد للقوات الجوية كان يقود ويحرك الطائرات والهيلكوبترات والابابيل والميج وبأشرافه المباشر فهل سيكون بريئ اذا حدثت أي تجاوزات ؟

– هناك قوات مساندة قاتلت وشاركت في كل العمليات الحربية .. دعم سريع ، حرس الحدود ، دفاع شعبي هيئة عمليات وغيرها من القوات – وعلي رأس كل هذه القوات قائد وقادة وضباط وجنود فهل كل هؤلاء إبرياء والمدان الوحيد هو البشير ؟ لست دفاعاً عنه ولكن نقول الحقيقة ؟

– ماهو الغرض الأساسي من تكوين وإنشاء هذه القوات ؟

ولماذا وجدت هذه القوات ؟

ولأي غرض تم تكوينها وإنشاءها ؟

– الدعم السريع

– حرس الحدود

– الدفاع الشعبي

– الشرطة الشعبية

– هيئة العمليات

– القوات الخاصة

– قوات كوشيب

– قوات هلال ….. الخ ؟؟

🔅✍ البرهان ، حميدتي ، ياسر العطاء ، الكباشي ، جابر ، وأي فريق ، لواء ، عميد ، عقيد ، مقدم ، رائد ، نقيب ، ملازم أول ، ملازم ، الي أخر جندي في الجيش يعمل حالياً أو متقاعد هل جميعهم لم يشاركوا في أي حرب من حروبات البلاد ؟

– المخطط المستهدف ليس البشير وعليكم أن تفهموا ذلك يا قادة يا جيش .

– البشير شخص واحد ويمكنه غداً المثول أمام المحكمة والإدلاء بأقواله ولكن المسألة لن تتوقف عند البشير فحسب بل سيمتد لتفكيك الدولة بأكملها والمؤسسات ..

– وزي ما قالوا حنفرتق السودان طوبة طوبة وهذا هو المقصود الذي يتم تنفيذه الأن ..

– فالمقصود من خلال المحكمة الجنائية ومسرحية كوشيب وطلب البعثة الأممية .

أستهدف كل القوات النظامية ؟

– المستهدف البرهان نفسه

– مستهدف حميدتي

– مستهدف العطاء

– مستهدف كل القوات والقادة ؟

– تفكيك الجيش وحل الجيش وإحلال وإبدال جيش آخر مكانه هذا مخطط قحت بمعاونة مخابرات دولية وأقليمية ..

– مخطط مرسوم بعناية ودقة وتنفيذ لمؤامرات دولية وتقسيم السودان إلي دويلات وتحطيم وتفكيك الجيش والوطن وحيفرتقو السودان طوبة طوبة ..

– كتبنا عشرات المقالات ونبهنا لمخطط قحت ولكن لا حياة لمن تنادي ؟ وحتي يقع الفأس في الرأس .

– حميدتي نصحناك كثيراً فلم تنتبه وانت المستهدف الوحيد خلال كل هذا العمل ..

– مستهدف حتي في إعلامك وجابوا ليك قحاتي مستشار إعلامي فارس النور وبالتأكيد لا يعمل لصالحك ؟

– قلعوا منك صحيفتك الصيحة وإستلموها القحاتة وبالتأكيد لن يعملوا لصالحك .

– جابوا ليك بيجو وكومر و… الخ وانت تثق فيهم وهم يحفرون لك ..

– ستري ما سنقول ولو بعد حين وتندم وتقول ليتني سمعت .

– سيختصر كل هذا المقال ويقال كاتبه كوز . مؤتمر وطني .. نعم كوز ولكن أنظر للحقائق بالمقال ، انظر للكوب الملئ .. ولا تنظر للإنتماء الحزبي .. فالوطن ليس ملكاً لغير الكيزان . فالوطن لنا جميعاً فقط الأختلاف سياسي وليس حول الوطن .

– اللهم أشهد أني قد بلغت

🔅✍ *بقلم الأستاذ .إبراهيم بقال سراج*

✍ *الإربعاء 10 يونيو 2020م*

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