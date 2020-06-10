بعد وصف صديق أمه بـ”شاذ جنسيا”.. نيمار يواجه شكوى بسبب رهاب المثلية





قدّم ناشط في حقوق المثليين ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسيا شكوى لدى النيابة العامة في ساو باولو، بشأن رهاب المثلية، ضد نجم كرة القدم البرازيلية نيمار لاعب باريس سان جيرمان، بعد وصفه صديق والدته بـ”الشاذ جنسيا”.

وأكدت النيابة العامة لوكالة فرانس برس تلقيها الشكوى التي سيدرسها النائب العام ويقرر ما إذا كان سيقاضي مهاجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي من عدمه.

وكان الناشط أغريبينو مغاليايس، غير المعني مباشرة بالقضية، قد أعلن الإثنين في حسابه على انستغرام نيته تقديم شكوى حول “رهاب المثلية وخطاب الكراهية”.

ورفض المقربون من النجم البرازيلي التعليق على هذا الخبر، وسُمعت الإهانات المعادية للمثليين في تسجل صوتي مسرّب خلال حديث خاص بين نيمار واصدقائه.

وصف نيمار الشاب تياغو راموس (22 عاما)، شريك والدته نادين غونسالفيس (52 عاما)، بأنه “شاذ صغير” وكلمات أخرى مهينة.

وكانت غونسالفيس أعلنت علاقتها براموس في أبريل الماضي، فيما كشفت وسائل إعلام لاحقا بأن راموس ثنائي الجنس.

وكان نيمار يناقش مع أصدقائه مزاعم شجار بن والدته وراموس، نُقل الأخير بعدها من منزل غونسالفيس إلى المستشفى الثلاثاء الماضي مع جروح بيده بحسب الشرطة.

وقال نيمار إن والدته كذبت على عائلتها، مشيرا إلى أنه لم يصدق قصتها بأن صديقها تعثر على الدرج وجرح يده بلوح زجاجي، متوقعا أن راموس كان يعنف والدته وفي حالة غضب شديد عندما لكم زجاج الشرفة وجرح نفسه.

وبحسب الجيران، فقد سمعوا صراخا من شجار في منزل غونسالفيس في الليلة التي أصيب فيهار راموس، فيما أشارت والدة نجم المنتخب البرازيلي في تقرير للشرطة بأن ما حصل كان “حادثا منزليا”.

واتهم نيمار (28 عاما)، أغلى لاعب كرة قدم في العالم (252 مليون دولار)، قبل سنة باغتصاب امرأة برازيلية دعاها إلى فندق باريسي بعد مغازلة عبر الإنترنت، لكن القضية أسقطت بعد أخذ ورد لعدم وجود أدلة قاطعة.

الحرة

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