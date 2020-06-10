من طرائف الشيخ محمد أحمد حسن !





#ذكرياتي_مع_الشيخ_الوالد_محمد_أحمد_حسن رحمه الله ( 3 )

طرائف الشيخ !

كانت الحلقات لاتخلو من الأسئلة الطريفة والمحرجة ، لكنه كان يجيب عليها بكل عفوية ؛ ومما أذكر السائلة التي قالت ( زوجي داير يعرس فوقي ، أنا أعمل شنو عشان ما يعرس ؟! ) في هذه الأثناء قال لي المخرج “فاصل ” فقال لي الشيخ في الفاصل نقول ليها لازم يعدل بينكم ويخاف الله فيكم ، قلت له يا شيخ هي ما قالت ليك هو يعمل شنو ! هي قالت ليك أنا أعمل شنو عشان ما يعرس ! قال الشيخ آي والله كلامك صح _ وبعد عودتنا من الفاصل طرحته عليه سؤال الأخت من جديد ، فقال الشيخ أولا أعرفي مواعيد راجلك يجي من الشغل متين ! وأدخلي الحمام واستحمي بصابون الحمام وغيري ملابسك القطعتي بيها البصل والصلصة وأقعدي قدام المرايا واتسرحي واتمسحي كويس ! كان جاء لقاك كده مابيعرس فوقك ولابيعاين لزولة غيرك ..

ومن الطرائف التي انتشرت انتشارا غير عاديا قصة المتصل الذي اتصل من ليبا قال ياشيخ أنا كنت نايم في أمان الله وبعدين( قمت استعملت الولية وأنا بستعمل العملية الأذان غيّر ) فقال له الشيخ (البتاع اللي انت كنت فيهو ده الأذان ده الأذان الأول ولا التاني ؟! ) فقال المتصل أنا كنت قايلو الأذان الأول لكن غيّر بقى الأذان الثاني ) فقال له الشيخ طيب ساعة سمعت الأذان وقفّت ولا واصلت شغل ؟! فقال المتصل واصلت .. فقال له الشيخ جُطها لكين ..

بصراحة لم أستطع أن أتمالك نفسي من الضحك حينها لكن المخرج مشكورا أبعد عني الكاميرا وجعلها عند الشيخ ؛ بعد الحلقة قال لي الشيخ ( عليك الله عاين الزول ده ! الليل كلو كان وين عشان يجي يضايق نفسو في آخر لحظات !…) واليوم التالي جئت له بمقطع الحلقة وهو يجيب على السؤال فضحك وقال لي بالله أنا قلت الكلام ده ؟! فأصبح هذا الفيديو أكثر فيديو ينال على نسبة مشاهدة في ذلك العام وانتشر في كل العالم وكل من يقابلنا يسألنا عنه ، بل وجدته مترجما للغات أخرى .. وقبل وفاته بأيام قال لي الشيخ السنة دي برضو الفيديو منتشر ..

وفي إحدى الحلقات اتصل بنا أحدهم وقال أنا عريس هل يجوز أن أفطر في رمضان ؟! فقال له الشيخ عندك الليل كلو أعمل فيهو الدايرو !

وفي رمضان الأخير الذي توفي بعده بأيام ؛ قالت سائلة هل الروج للنساء يؤثر على الصيام ؟!

فقال لي الشيخ الروج ده شنو ؟! ثم قال ده أحمر الشلاليف ؟! قلت له نعم هو ، فقال الشيخ عاملاه لي شنو ؟! معناها هي دايرة الناس يعاينو ليها !.. فقلت للشيخ إن كانت تعملها لزوجها ؟! فقال لزوجها مافي حرج وما يؤثر على الصيام ..

وفي إحدى الحلقات اتصل بنا متصل من لبنان وقال أنا أعمل في أعمال شاقة هل يجوز لي أن أفطر ؟! فقال له الشيخ كان ماقدرت تكمل الصيام خااااالص وقلت ( الروووووووووووب ) أفطر وأقضي هذا اليوم .. رحم الله الشيخ رحمة واسعة

وللذكرى بقية ..

بقلم

محمد عثمان

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