



حكومة قحت يوم يطلعوا ليها الكيزان ويوم يطلعوا عليها لجان المقاومة والمهمشين الساخطين من الثوار، وبي هنا وقفات احتجاجية ومظاهرات مدعومة من مكونات قحت نفسها زي وقفة الصيادلة من أجل الدواء المدعومة من تجمع المهنيين. غير المظاهرات بتاعة المواطنين الغاضبين هنا و هناك

ح تسقط في النهاية.

عشان كدا أفضل الناس تفكر في مخرج بديل من ضو.

يا قحاتة اقعدو اشتغلو شغل الجداد الالكتروني بتاع الكيزان: انا حسي كنت هناك و ما في حاجة، و ييي الكيزان جرو و سكوهم و بتاع. لحدي ما *****

المظاهرة حقت الليلة دي مظاهرة حقيقية و قوية. و في ازمات كتيرة و ممكن الناس يطلعو تاني زي ما طلعو زمان و قحت ركبت في ضهرهم ممكن الكيزان يركبو بي حبة دفرة بي هنا عساكر و بي هنا دولة عميقة و بي هنا تنظيم و كتايب بتاعة كيزان.

الكواريك و الجقلبة ما بتحل اي حاجة. و قبل يومين في دعوة لمظاهرات 30 يونيو طلعت من قلب الثوار، و في ناس كانوا بحذروا و خايفين الكيزان يستغلوها. في النهاية الكيزان طلعو براهم.

زي ما قلت ليكم الليلة كيزان، و بكرة لجان مقاومة و بعد بكرة تجمع المهنيين و غيرهم. و الحكاية تجوط و ما تفهموا ليها حاجة.

واضح الطريق المشت فيهو قحت دا طريق مسدود و ماشي علي نهايته. و انتو كقحاتة و كمؤيدين لي قحت ما عندكم أي أفق للخروج من المأزق دا، و اساسا فقدتو التأثير علي الحكومة الحالية، و تحالف قحت نفسه فاقد للسيطرة على نفسه. من المهنيين للأحزاب لي الشلليات لي غيره لي غيره.

لو دايرين حل فكروا في مخرج سياسي. و المخرج في رايي انا، هو الكلام القاعد اقوله مرارا و تكرارا و بطرق مختلفة. و هو الخرج كليا من الاطار الحالي، اطار الشراكة مع العسكر و وصاية قحت، و اعادة تشكيل الحكومة دي بأسس جديدة، و كم خطوة تانية قاعد اقولهم و اكرر.

في النهاية كلامي دا ما كلام نهائي و لازم يحصل بي ضبانته، لكن انا بتكلم عن توجه و عن اتجاه جديد للتفكير في الخروج من الوضع الحالي. لانو الوضع دا غير قابل للاستمرار. و ما بتقدرو تحافظو عليهو من خلال انكار الواقع و الحقائق.

داير تهزم الكيزان ؟

جيب حكومة وطنية مستقلة تعبر عن كل الشعب السوداني، و تقيف على مسافة واحدة من الجميع، و تعمل لمصلحة الوطن بحيث يشوف الكوز و الإسلامي و غيرهم انها بتعبر عنهم فعلا.

لكن ما ممكن تجيب حكومة متحكمة فيها أحزاب كرتونية و شلليات و بتوجه حزبي صارخ و قوى الثورة نفسها ما راضية عن أداءها، و لا المواطن العادي، و داير الكيزان يكونو قاعدين بتفرجو عليها !!

أي واحد حريص فعلا على الثورة و قبلها على استقرار البلد مفروض يدعم اتجاه حل سياسي يستوعب مطلوبات الثورة و يمشي لي قدام بالبلد.

حكومة قحت الحالية دي ممكن تتسبب في هزيمة الثورة و ضياعها، لأنها ضعيفة، و ميزان القوة ممكن يميل ضدها بسهولة، و في النهاية تسقط و بشكل درامي جدا. و دي خسارة في النهاية لأنها حكومة الثورة، و ما مفروض تسقط خصوصا في يد النظام القديم.

قبل سنة ما في زول كان متخيل الكيزان ممكن يطلعو الشارع الآن. و الأوضاع مهيأة للمزيد و المزيد من التصعيد و تأزيم الوضع و جعله يبدو كوضع غير مستقر، و دا الظرف المناسب لأي انقلاب.

أنا ما اخفي اني مبسوط بضعف الحرية و التغيير و عودتها لحجمها الطبيعي، و شايف دا بفتح المجال للتسوية السياسية، لكن ما داير فرصة التسوية دي تضيع و نرجع تاني للمربع الأول. و هوان الحكومة الحالية دي و ضعف قحت ممكن يرجعنا للمربع الأول و ما ح نكون عملنا أي حاجة.

الشارع بدل يقعد يتضاحك و ينتظر لحدي ما يوم يتفاجأ بسقوط الحكومة دي زي ما قاعد يتفاجأ كل يوم بالتدهور المريع للأوضاع. الأفضل يكون في توجه نحو مخرج سياسي يحافظ على مكتسبات الثورة و يحقق وحدة البلاد و يضمن تحول ديمقراطي حقيقي.

Haliem Abbas

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