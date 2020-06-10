



الحزب الشيوعي في فتيل

ياخي انتو عاملين فيها ناس السياسة وانتم افشل حزب على الاطلاق..

شنو كسبكم انتو من الاربعينات شغالين سياسة ليوم الليلة ما بتقدروا تدخلوا ليكم خمسة نواب في برلمان ديمقراطي..

بعد العمر الطويل دا .. انقلاب زي الناس ما بتعرفوا تعملوه..

جبتوا مايو وطشت منكم من اول سنة

عملتوا انقلاب سميتوهو الثورة التصحيحية يومين ما تماهن

اها سياستكم وشطارتكم دي وينها وفي شنو؟

ياخي الكيزان ديل جو وراكم وفاتوكم

حضورهم الجماهيري اكبر منكم ..

الطائفية القلتو متخلفة ورجعية وامبريالية وكهنوتية ويمينية .. قادرة تتمدد جماهيريا وانتو قاعدييين

تفديراتكم وقراياتكم كلها خطأ .. ودايما قندولكم مشنقل الريكة

وقفتو ضد اتفاقية الحكم الذاتي …دا ايام الاستقلال .. وبعديييين عشان تبرروا فشلكم .. قلتو نعمل نقد ذاتي

دا فشل نمرة واحد

جات حكومة عبود .. غنيتو ليها

.. جنكم غنا. ما عارفنكم حزب سياسي ولا حكامة!!

افرح وطني هلل وكبر

في ١٧ بعثت ثورة

جيشنا الباسل هب وعلا

من اجلك من اجلي

لصغارك لصغاري

غشامة وخفة

وبعد شوية ما بعرف خجلتو ولا مالكم ما عارف عملتو معارضين مع الاحزاب التي كانت في صف المعارضة

. وفجأة كدي اتقشطتو في حكومة عبود ودخلتم المجلس المركزي … وبرضو جيتو عملتو نقد ذاتي

دا فشل اتنين

جات ثورة شاركتم في اكتوبر زيكم وزي بقية الاحزاب .. صحي اتفوقتو عليها بالغناء .. وحظكم كان ضارب لما وردي كان عندو نشيد اصبح الصبح ملحن جاهز

كنتوا في ثورة اكتوبر القشة القصمت ظهر بعير حكومتها.. بالانتهازية واللولوة

جبتو ليكم ٨ وزراء شيوعيين .. خلقت جوا من عدم الثقة واججت الصراع بين الاحزاب….لانكم استهبلتم الناس ..

ودي انتهازية ولا اخلاقية ..

فشل تالت..

اها بحادثة معهد المعلمين .. وما تقول لي مسرحية ومكيدة … شوقي بنفسو قال هو شيوعي وفعلا قال الكلام سبا في الرسول… ودي ما غريبة ..ان يكون هنالك شيوعي اهوج بقول كلام جنس دا .. يعني زي الرشيد سعيد دا ..ما ياهو شوقي ذاتو

المهم الحادثة دي كانت سبب في حلكم وورت بوضوح انكم ما سياسيين وكوادركم كوادر شاطحة وما مربية تربية سياسية ولا تنظيمية

ودا فشل رابع…

اها .. مشيتو في سكة الانقلابات ..وجبتو مايو ..ودا فشل خامس

ولمن نجح الانقلاب انتهازيتكم ووهمكم ومحاولتكم للسرقة ما خلتكم …عناصركم في مجلس قيادة الثورة .. بدت تنسق مع الحزب وتسرب الاجتماعات وبكتبو محضر جانبي لكل الاجتماعات … اب عاج نبههم وحذرهم ..

عناصركم في مجلس الثورة والوزراء الشيوعيين في الحكومة قاموا بالتطهير ..والتأميم والمصادرة واسسوا لجهاز الامن …كأغبى اعمال يمكن ان يقوم بها حزب .. وكل يومين تلاتة موكب برايات حمر .. والشفيع احمد الشيخ يخاطب الجماهير… واستعديتوا نميري على الانصار وهااااك يا غنا .. مايو يا سيف الفدا المسلول تشق اعداءنا عرص وطول

..لمن نميري والقوميين شعروا انكم تعملون على سرقة الثورة وتشويهها وتريدون ايهام العالم بانكم الحاكمين للبلد .. اب عاج طردكم شر طردة

اها هنا قرايتكم للمشهد سجمانة ورمدانة ودا فشل سادس..

اها جنكم وغباكم ما خلاكم .. قمتوا عملتوا انقلاب ١٩ يوليو وسميتوهوه الثورة التصحيحية . …عملتوهو نصة نهار .. تقول سماية … وما عرفتو ليهو ..بالله في انقلاب اذاعوا بيانو بفشل..

ولمن فشلتم غرقتو البلد بالدماء..

ودا فشل سابع

جات ابريل .. حاولتو تسرقوها .. لكن ما ادوكم فرصة .. لكن حركاتكم اربكت الاحزاب والتجمع .. ودا خلى الكيزان يتسربوا لحكومة ابريل .. ولعبتم دور غبي بتحريضكم لجون قرنق بعدم الاعتراف بمجلس السيادة وقتها وايضا هذه قراءة خاطئة .. خلت العسكر يطمئنوا للكيزان ومن هناك بدا الترتيب للانقاذ..

ودا فشل ثامن

جات الانقاذ … واستمرت الي ٢٠٠٥ وكنتم ضمن المعارضة زيكم وزي كل الاحزاب.. ولمن جات نيفاشا . …ما صدقتو طوالي جيتو وقبلتم التعيين في برلمان الانقاذ باربعة نواب وشاركتم في عمل قانون الامن .. وشاركتم بابوعيسى في لجنة الاستفتاء على فصل الجنوب !!!

والغريبة كنتم واثقين ان نيفاشا هي الحل وان هنالك وحدة قد تتحقق وان مشاركة قرنق ستأتي لكم بدولة فيها ملامحكم..

قراءة مكوجنة ووهم ساكت

ودا فشل تاسع

وهسة في الثورة دي كل قراءاتكم خاطئة .. وخلوا الفترة الانتقالية دي تعدي … وتحصدوا اخطاءكم في النقابات. .. وفي الكسب الجماهيري .. بس استعدوا للنقد الذاتي

الحمدالله اقنعتوا كل الاحزاب بانكم حزب لا يمكن ان يعمل معه في جبهة ..

وما اظن تاني في حزب حيتورط معاكم في عمل مشترك ..فذلك امر مرهق للغاية ..

دي متابعة لكل مراحل العمل الوطني .. وكلها كانت اخطاء وعدم عرفة بالسياسة….صحي حلقومكم كبير وذمتكم واسعة..

وكمان كنتو غنايين…

هسة وردي مات ..ومحجوب شريف مات .. والكورال مختفي ..

يعني حتى الغنا تاني ما عندكم معاه طريقة..

بعدين اغرب حاجة انكم حزب بلا كادر جماهيري ..يعني حزب ابكم ..الله يستر ما يكون اخرس… يعني زي ما قالن الحبوبات يطرشنا ما سمعنا ليكم زول بتكلم في منصة الاعتصام .. ولا في المحافل .. حتى القنوات ..ظهر واحد دكتور كدا ..لو عندنا ما كان خليناه اتكلم في ركن نقاش في جامعة ام ضريوة… ومرتين ظهر الرشيد سعيد ويا ريتو لو ما ظهر .. كان خصما على التجمع والثورة والحزب …ثور في مستودع خزف..

والله راحت عليكم لا بتعرفو سياسة ..ولا بتعرفو تعملو انقلاب زي الناس .. و لا نضامة .. لا غنا

وكمان انت على العليك ما بتعرف تعوم .. وبتجلبغ ساكت..

يعني جلبغة عوم وسياسة وانقلابات ونضمي وغنا .. راحت عليكم يا حبيب .. بعد شوية حتكونوا ذكرى زي فريق التحرير في الدوري السوداني

سيف الدولة Saif Al Dawla Khalil

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