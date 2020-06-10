الناس الكان بقولوا أكرم أمل الصحة ما هو شعورهم حالياً والدواء شبه معدوم





الناس الكان بقولوا أكرم أمل الصحة = شعورهم شنو حالياً والدواء شبه معدوم .. سيبك من الكورونا وإعادة تشغيل المستشفيات وتركة النظام البائد .. الخ دا قنعنا منو.

الواحد ما بحب يكتب في التفاصيل اليومية لأنها ما بتخلص، لكن حقو نتعلم درس .. ما تدافع عن زول أو تخاصمو من غير ما تكوّن براك صورة واضحة و موضوعية من المصادر ذات الصِلة .. ما تخلي الكدايس و أصحاب الأغراض يستثمروا في كسلك من محاولة معرفة الحقيقة من مصادرها الواضحة و ذات الصلة .. خصوصاً في موضوع حساس و متعلق بي حياة الناس زي الصحة، فبالتالي دي كارثة انك تخوض ساي مع الخائضين.

الوزير مسترخي اكتر و.مطمن و متكل على الحملة القامت عشانه .. و الناس بتموت على راس كل ساعة، و ما هاميهو يتحرك سريع طالما في ناس ممكن تزيّف الواقع عشانه ..و تحوّل فشله لنجاح.

” ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، أم من يكون عليهم وكيلا ”

ربنا يلطف بي هذا الشعب المُرهَق.

#إقالة_ألم_الصحة

Ali Abuidress

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