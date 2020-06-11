إطلاق سراح الطيب مصطفى بالضمانة





أطلقت السلطات، يوم الأربعاء، سراح رئيس منبر السلام العادل، الكاتب الصحفي بالانتباهة الطيب مصطفى عبد الرحمن وقالت مصادر من أسرة الصحفي ان النيابة أفرجت عن مصطفى بالضمان بعد التحري معه.

وكانت قوة من الشرطة ألقت القبض على الطيب مصطفى الاسبوع الماضي في بلاغ مدوّن من قبل عضو لجنة إزالة التمكين، صلاح مناع.

صحيفة التيار

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