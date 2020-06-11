أمريكي يدخل موسوعة “غينس” بأكبر تجويف فم في العالم





حطم مراهق أمريكي الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس، لأكبر فم في العالم، حيث بلغ تجويف فمه 3.75 بوصة أو 9.52 سنتيمتر.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قدم أنجوس طلبه إلى موسوعة “غينيس”، وتغلب على المراهق إسحق جونسون، وكان جونسون قادرا على توسيع فمه بمقدار 3.67 بوصة أي 9.34 سنتيمتر.

وقال فيليب لشبكة “CBS3 “: ” لم أكن أبداً أفضل لاعب في أي شيء، لكنني الآن الأفضل في هذا الأمر، وأحس بشعور رائع عندما أعلم أن لدي هذا ولا يمكن لأي شخص آخر الحصول عليه”.

وأضاف: “لست متأكدًا حقًا من أني أملك فمًا كبيرًا، ولا أمي أو والدي يملكان فما كبيرا، لذا فهو نوع من الأشياء الغريبة جدا، لكنني سعيد لأنني أفعل ذلك”.

وأكد أنجوس أنه ليس لديه تفسير لسبب قدرته على فتح فكه على نطاق واسع ويصر على أنه ليس سمة وراثية.

وأدرك فيليب أنجوس، البالغ من العمر 16 عاما، لأول مرة أن فمه كان أكبر من المتوسط، حيث كان يعاني من صعوبة في السمع وهو طفل، وعندما كان بعمر التاسعة بدأ أصدقاؤه يعلقون على فجوة فمه الواسعة.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حصل أنجوس على هذا اللقب، حيث بلغت فجوة فمه 3.75 بوصة أو 9.52 سنتيمتر، ليحطم بذلك، الرقم القياسي لعام 2017، للألماني بيرند شميدت، الذي يمكنه فتح فمه باتساع 3.46 بوصة.

سبوتنيك

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