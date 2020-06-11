واقعة طريفة لسجينين في روما.. فماذا فعلا





أقدم سجينان على الفرار من سجن في العاصمة الإيطالية روما تاركين رسالة في الزنزانة لإدارة السجن.

وبحسب صحيفة “جاكرتا بوست”، وعد السجينان في رسالتهما أنها سيعودان مرة أخرى إلى السجن كما أنهما اضطرا إلى الهرب بسبب مشاكل تواجه عائلتيهما.

وكشف السجينان أن أولادهما يواجهون مشاكل حياتية، بسبب قضية تتعلق بتجارة المخدرات، لذا اضطرا إلى الهرب، لأنه يتعين عليهما حماية الأطفال، ولأن زوجتيهما أيضا تقبعان خلف القطبان، فلا يوجد عائل لأولادهما خارج السجن.

وقام السجينان بقطع قضبان الزنزانة بمبرد حديدي ثم صنعا حبلاً استخدماه في الهرب. ويقضي الرجلان فترة سجن تستمر إلى 2029، بتهمتي الاحتيال والسرقة، وقد وعدا العودة خلال 15 يوماً، بعد الانتهاء من حل كل المشاكل العالقة في الخارج.

سبوتنيك

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