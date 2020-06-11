فنانة مصرية تظهر مع الأميرة ديانا





نشر الإعلامي المصري رامي رضوان صورة نادرة لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم بصحبة الأميرة البريطانية الراحلة ديانا.

جاءت الصورة في تغريدة لرضوان عبر تويتر، ظهرت فيها دنيا سمير غانم وهي طفلة تقف إلى جوار الأميرة ديانا، وأرفقها رضوان بتعليق قال فيه إن الصورة تم التقاطها خلال زيارة الأميرة ديانا لمصر أثناء افتتاحها إحدى المكتبات.

وقال رضوان في تعليقه على الصورة: “مش مهم ان دي الأميرة ديانا الجميلة، مش مهم انها كانت في زيارة في مصر وتفتتح احدى المكتبات، المهم عارفين مين الطفلة الصغنووونه دي؟”، كما أرفق رضوان حساب زوجته دنيا سمير غانم بالصورة.

سبوتنيك

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