



سبحان الله مختل العقل لو قرأت عليه مطالب “تجمع المهنيين” من إقالة لوزير الداخلية او مدير الشرطة سيقول لك مثلهم مثل من جاء إليه مريض يشكو من صداع حاد، ربط ليهو كراعو!.

المواطن يعاني الأمرين من ازمة طاحنة للدواء و عدم توفر العلاج و إرتفاع مهول في أسعار السلع وتدهور العملة و تضاعف التضخم، و توقف الأعمال وانهيار القطاع الخاص وتهديد كورونا للآلاف بفقد وظائفهم!.

و هؤلاء كل هذا الحال المائل ليس من أولوياتهم، وإنما أولويتهم هز الثقة فيما تبقى من (أمن)!

من أين أتى هؤلاء، الذين يعيشون في كوكب غير كوكبنا!.

ابومهند العيسابي

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