تضاعف اسعار الكريمات والعطور بالخرطوم





ارتفاع جنوني تشهده اسعار الكريمات ومستحضرات التجميل الى جانب العطور العالمية المستوردة في محلات الخرطوم خلال فترة الحظر حيث تضاعفت الاسعار بصورة ملحوظة وفي جولة ل ( اخر لحظة ) بعدد من المحلات المتخصصة ( البوتيكات) كشفت عن ارتفاع كبير في الاسعار خاصة كريمات تفتيح وترطيب البشرة وقال التاجر محمد سيد صاحب محل ان اسباب الارتفاع ترجع إلى اغلاق الاسواق ومحلات الموردين الكبرى مؤكدا أن الكريمات تعتبر أساسية عند اغلب السيدات والإقبال عليها كبير مثل الإقبال على كافة السلع الضرورية وأضاف ان الارتفاع الكبير الذي صاحب السلع الضرورية والكمالية حيث ان كل تاجر لديه تسعيرة خاصة دفعنا نحن أيضا إلى زيادة الاسعار مؤكدا في حديثه أن بعض الكريمات ذات الطلب العالي تضاعفت قيمتها بنسبة ثلاثمائة بالمائة والبعض الاخر منها ارتفع بنسبه مائة بالمائة وذكر قائلا رغم الارتفاع والحظر الا ان الاقبال خلال الساعات المسموح بها كبير ، واوضح محمد في جانب العطور بأن اسعارها من قبل الحظر مرتفعة وان الاغلبية اتجهوا للاستعانة بالعطور( التركيبة) باعتبار انها اقل سعرا ومتوفرة وفي متناول اليد

واضاف ان ارتفاع الاسعار ايضا طال العطور الاخرى التي تستخدم في صناعة العطور البلدية( الخمرة) حيث تضاعفت وذكر رغم ذلك فإن عليها اقبال كبير فهي تعتبر جزء من العادات والتقاليد

وذكر بان بعض الفتيات والنساء اتجهن الى بدائل كالزيوت البلدية من العطارات وغيرها من المنتجات المحلية تفاديا لارتفاع اسعار الكريمات.

صحيفة آخر لحظة

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