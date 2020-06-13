



اختصاصيو المختبرات بمعمل “استاك” يدخلون في إضراب مفتوح

أعلن اختصاصيي المختبرات الطبية بمعمل (أستاك) القومي الدخول في إضراب مفتوح لحين تحقيق مطالبهم، احتجاجا على التهميش والظلم من وزارة الصحة.

وطالبوا حسب بيان وزارة الصحة بالاستجابة لمطالبهم ودفع مستحقاتهم او مواصلة الاضراب، مشيرين إلى عملهم في ظروف معلومة وبالغة التعقيد أدناه نص البيان.

“لقد عانت المختبرات الطبية من التهميش طول سنواتها الماضية، وظلت الكوادر تؤدي دورها كجزء أصيل في القطاع الصحي رغم ما تتعرض له، أملا في أن تمضي المهنة إلى حال أفضل يوما ما”.

وقال إن ادارة الوبائيات بوازرة الصحة اختارت أن تمارس الظلم المهني على الفريق العامل بمعمل الوبائيات بمعمل استاك، من خلال رفض تقيمهم التقييم الصحيح وعدم تحفيزهم، كغيرهم من الكوادر العاملة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

صحيفة صوت الأمة

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