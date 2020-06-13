الكشف عن منتج يخفض ضغط الدم والكولسترول دون اللجوء إلى حبوب





كشف الأطباء الغربيين علاج طبيعي متوافر لدى الجميع يساعد على منع تراكم الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية، ويخفض ضغط الدم.

ووفقا لهم، فإن الثوم هو أحد أكثر المنتجات فائدة في النظام الغذئي، حيث يعرف لدى الكثيرين بأنه مفيد ضد الالتهابات البكتيرية والفيروسية، ولكن هناك العديد من الأسباب لاستخدامه ليس فقط خلال موسم الإصابة بنزلات البرد.

الثوم

مكافحة كورونا أبرزها… 7 فوائد سحرية للثوم

وأضاف الأطباء أن الثوم يساعد على توازن ضغط الدم وخفض نسبة الكوليسترول. كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية ويشاعد على الحفاظ على صحة القلب.

أما بالنسبة للنساء، وفي حالة انقطاع الطمث، فإن الثوم يرفع من مستويات هرمون الاستروجين في الجسم ويساعد في الحفاظ على الصحة، بسبب احتوائه على مضادة للأكسدة، وفق موقع “food”.

ويصف العديد من الخبرء الثوم بأنه منتج خارق وينصحون بإضافته إلى الحساء واللحوم، أما في فصل الصيف يمكن تحضير شراب مكون من الثوم وبعض القرنفل والقليل من الخس.

سبوتنيك

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