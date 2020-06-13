تركته يعاني 6 ساعات من أجل أن تلعب.. سجن سيدة تسببت في وفاة حفيدها





تم الحكم على سيدة أمريكية بالسجن 17 عاما، بعدما أدينت بتهمة القتل إثر تركها حفيدها البالغ من العمر 5 سنوات يموت داخل السيارة التي كانت مركونة في الشمس بينما كانت تلعب في كازينو.

وبسبب اصطفاف السيارة تحت أشعة الشمس، ارتفعت درجة حرارتها بشكل كبير أسفر عن وفاة الطفل، الذي كانت جدته تلعب في الكازينو.

وكانت أور ترعى حفيدها في 21 يونيو/حزيران 2018، عندما ذهبت إلى كازينو في هارا على بعد نحو 32 كيلومتر شرق أوكلاهوما سيتي، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

وذكرت السلطات أن صاحبة الـ50 عاما تركت الصبي داخل سيارتها لمدة 6 ساعات، حيث كانت درجة الحرارة في الخارج 32 درجة مئوية.

وأقرت أور بالذنب العام الماضي في اتهامها بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية بسبب إهمال الطفل، وكانت تواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

سبوتنيك

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