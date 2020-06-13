



مليونية 30 يونيو ما هي الرسالة السياسية ؟!

هنالك عدة دعوات من عدة جهات متباينة لمليونية 30 يونيو فما هي الرسالة السياسية التي يمكن للمليونية تحقيقها وهي تعبر عنك :

1/ هل هي بهدف إسقاط حكومة قحت لأنها تعبر عن أحزاب سرقت الثورة والشباب يريدون فترة إنتقالية بلا أحزاب حتى تكون فترة إنتقالية مستقرة آمنة عادلة بعيدا عن الصراعات الحزبية وتصفية الحسابات ؟.

2/ هل هي بهدف إسقاط حكومة قحت لأنها استدعت بعثة أجنبية واستهدفت قيم المجتمع وفشلت في إدارة البلاد وعجزت عم إصلاح معاش الناس وحولت المرحلة الإنتقالية إلى مرحلة إنتقامية ؟.

3/ هل هي بهدف إسقاط حكومة قحت لأنها عجزت عن تفكيك الدولة العميقة ولم تقدم رموز النظام لمحاكمات وعجزت عن القصاص من قتلة الثوار في فض الإعتصام وقبلت بالهبوط الناعم ؟

ما هي الرسالة من وجهة نظرك التي يمكنك المشاركة تحت لافتتها ؟!

د.محمد علي الجزولي

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