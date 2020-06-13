شريهان تشيد بحفل آمال ماهر المباشر بدون جمهور من الأهرامات





علقت المطربة المصرية، آمال ماهر، على حفلها الغنائي الذي أحيته على الهواء مباشرة، أمس الجمعة، من أهرامات الجيزة، والذي أقيم دون جمهور مراعاة لسياسة “التباعد الاجتماعي” للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.

وغردت آمال ماهر عبر حسابها على موقع “تويتر”: “أنا مبسوطة إني كنت معاكم النهاردة وردودكم أسعدتني جدا واتمنى تكون الحفلة عجبتكم ويارب اكون قدرت اعمل حاجة تسعدكم”.

كما تلقت آمال ماهر إشادات لحفلها من جانب بعض المشاهير، مثل الفنانة المصرية شريهان، التي غردت لها: “أرجوكي هل من مزيد؟!! .. صوتك وفنك شافي، انتي مبدعة مصرية رائعة الموهبة والإحساس والإبداع .. ربنا يحفظك ويحميكي”.

وردت ماهر على شريهان قائلة لها: “بعد الكلام الرائع من أيقونة الفن الجميل شريهان أقدر أقول إيه، ربنا يخليكي ليا وكلامك وسام على صدري وشرف كبير لي”.

وقدمت آمال ماهر في الحفل 16 أغنية، منها “ياما عز عليا بعادك” و”لو كان بخاطري” و”ما تسبنيش” و”اتقي ربنا فيا”.

كما أدت أغنية “العيون السود” للمطربة الجزائرية الراحلةة وردة، وأغنية “على قد الشوق” للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وأغنية “أنت وحدك” من كلمات رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار، تركي آل الشيخ، وألحان رابح صقر، ولختتمت الحفل بأغنية “طوبة فوق طوبة”.

وأذيع الحفل على الهواء مباشرة على فضائية “إم بي سي مصر” ومنصة “شاهد” للبث الرقمي، والقناة الرسمية لآمال ماهر على موقع “يوتيوب”.

سبوتنيك

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